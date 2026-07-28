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PV garante André Fraga à Alba, mas deixa palavra final para Federação

Dois dos três partidos que compõem grupo não veem com bons olhos candidatura de Fraga

Yuri Abreu
Por
Vereador André Fraga (PV)
Vereador André Fraga (PV) - Foto: Reginaldo Ipê/CMS

O presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, disse que o pré-candidato a deputado estadual pela sigla, o vereador de Salvador, André Fraga, contará com o apoio da legenda para a empreitada, nas eleições de outubro deste ano.

No entanto, em conversa com o portal A TARDE, nesta terça-feira, 28, o dirigente afirmou que a decisão final caberá à Federação Brasil da Esperança, formada também pelo PT e PCdoB.

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Os petistas e os comunistas já se manifestaram contrários à candidatura de André Fraga, por entenderem que o "verde", mesmo dentro do grupo, faz parte da base de apoio à oposição na Bahia.

Deputados do PV na Bahia

Atualmente, o PV conta com quatro deputados com mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), todos eles fazem parte da base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT):

  • Antônio Henrique Júnior
  • Eduardo Salles
  • Marquinho Viana
  • Roberto Carlos

Vai e volta?

A convenção do PV acontecerá na próxima sexta-feira, 31, um dia antes da convenção da Federação Brasil da Esperança, no sábado, 1º.

Diante do imbróglio inicial, em um cenário hipotético, André Fraga poderia ver a sua candidatura de aprovada a vetada em um período de 24 horas.

"Isso é um procedimento normal: a federação, no seu estatuto, prevê que os três partidos podem divergir e, quando há divergência, é remetido à direção nacional, que também se posiciona", disse Ivanilson, complementando:

Mas isso está ainda no campo de especulação, porque ainda não houve convenção. Quem vai definir se vai ser ou não candidato é a convenção: a do PV ocorre dia 31 e a da federação dia 1º. É nesse momento que existem as definições
Presidente do PV baiano, Ivanilson Gomes
Presidente do PV baiano, Ivanilson Gomes - Foto: Reprodução/Instagram @ivanilson_gomes

Se depender do PV, André Fraga será candidato: entenda os bastidores da conversa

Questionado por A TARDE se já havia conversado com André Fraga diante do imbróglio, o presidente do PV na Bahia afirmou que ainda sentará com o vereador para debater o assunto.

No entanto, garantiu que, no que depender do partido, o edil terá a garantia de que terá sua candidatura homologada.

"Eu acho que é uma questão de sentar, conversar, entender e dialogar. O processo da federação é complicado, porque às vezes tem um outro interesse e a gente só consegue vencer isso sentando, discutindo e debatendo. Mas, se a gente não chegar a um acordo, isso é possível [o veto à candidatura de André Fraga], porque é o interesse de três partidos e não de um só", ressaltou.

"Momento oportuno": o que diz André Fraga sobre polêmica

O vereador André Fraga foi procurado pelo portal A TARDE para falar sobre o assunto. Por meio de mensagem de texto, disse que a questão estava sendo tratada justamente pelo presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes.

Questionado se iria se manifestar diante do imbróglio envolvendo os outros dois partidos da federação, o edil foi curto: "Falarei no momento oportuno", resumiu.

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Alba Bahia eleições 2026

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