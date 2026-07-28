PV garante André Fraga à Alba, mas deixa palavra final para Federação

O presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, disse que o pré-candidato a deputado estadual pela sigla, o vereador de Salvador, André Fraga, contará com o apoio da legenda para a empreitada, nas eleições de outubro deste ano.

No entanto, em conversa com o portal A TARDE, nesta terça-feira, 28, o dirigente afirmou que a decisão final caberá à Federação Brasil da Esperança, formada também pelo PT e PCdoB.

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Os petistas e os comunistas já se manifestaram contrários à candidatura de André Fraga, por entenderem que o "verde", mesmo dentro do grupo, faz parte da base de apoio à oposição na Bahia.

Deputados do PV na Bahia

Atualmente, o PV conta com quatro deputados com mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), todos eles fazem parte da base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT):

Antônio Henrique Júnior

Eduardo Salles

Marquinho Viana

Roberto Carlos

Vai e volta?

A convenção do PV acontecerá na próxima sexta-feira, 31, um dia antes da convenção da Federação Brasil da Esperança, no sábado, 1º.

Diante do imbróglio inicial, em um cenário hipotético, André Fraga poderia ver a sua candidatura de aprovada a vetada em um período de 24 horas.

"Isso é um procedimento normal: a federação, no seu estatuto, prevê que os três partidos podem divergir e, quando há divergência, é remetido à direção nacional, que também se posiciona", disse Ivanilson, complementando:

Mas isso está ainda no campo de especulação, porque ainda não houve convenção. Quem vai definir se vai ser ou não candidato é a convenção: a do PV ocorre dia 31 e a da federação dia 1º. É nesse momento que existem as definições

Presidente do PV baiano, Ivanilson Gomes - Foto: Reprodução/Instagram @ivanilson_gomes

Se depender do PV, André Fraga será candidato: entenda os bastidores da conversa

Questionado por A TARDE se já havia conversado com André Fraga diante do imbróglio, o presidente do PV na Bahia afirmou que ainda sentará com o vereador para debater o assunto.

No entanto, garantiu que, no que depender do partido, o edil terá a garantia de que terá sua candidatura homologada.

"Eu acho que é uma questão de sentar, conversar, entender e dialogar. O processo da federação é complicado, porque às vezes tem um outro interesse e a gente só consegue vencer isso sentando, discutindo e debatendo. Mas, se a gente não chegar a um acordo, isso é possível [o veto à candidatura de André Fraga], porque é o interesse de três partidos e não de um só", ressaltou.

"Momento oportuno": o que diz André Fraga sobre polêmica

O vereador André Fraga foi procurado pelo portal A TARDE para falar sobre o assunto. Por meio de mensagem de texto, disse que a questão estava sendo tratada justamente pelo presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes.

Questionado se iria se manifestar diante do imbróglio envolvendo os outros dois partidos da federação, o edil foi curto: "Falarei no momento oportuno", resumiu.