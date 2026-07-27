Partidos da federação tentam barrar candidatura de André Fraga à Alba

O PT e o PCdoB teriam manifestado insatisfação com a possível candidatura do vereador de Salvador, André Fraga (PV), à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Conforme apuração do portal A TARDE, a tentativa de barrar o nome ocorreria em razão de o edil ser um aliado do grupo do candidato ao Governo do Estado pela oposição, ACM Neto (União Brasil), e do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Com convenção agendada para a próxima sexta-feira, 31, o PV ainda irá definir se manterá a candidatura de Fraga. A manutenção, segundo fontes da reportagem, é o cenário mais provável em razão da boa relação do vereador com o presidente estadual dos verdes, Ivanilson Gomes, apontado como um entusiasta do projeto.

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A ideia de lançar o nome de Fraga seria uma forma de preencher estrategicamente a nominata de candidatos à Alba pelo PV. O portal A TARDE apurou que, após um cálculo interno dentro da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), a legenda dos verdes teria o direito de lançar 10 nomes ao Legislativo estadual.

Sem campanha para Neto

Como estratégia para evitar a impugnação da candidatura à Alba — o que poderia ferir o estatuto da Federação —, André Fraga estaria vedado de fazer campanha aberta para ACM Neto caso seja incluído na nominata oficial do PV.

Caso o PT e o PCdoB insistam em vetar a postulação do vereador, o impasse poderá ser levado à direção nacional da Federação, retirando da alçada individual do PV a decisão final sobre oficializar ou não o nome de André Fraga para a disputa estadual.

Discussão nacional

Outra fonte ouvida pelo A TARDE e envolvida nas negociações afirmou que a expectativa é de que, caso o debate alcance a instância nacional, seja levado em consideração o potencial eleitoral de Fraga, que foi reeleito com mais de 14 mil votos em Salvador.

À reportagem, a fonte também indicou que, nas eleições municipais de 2024, o vereador não fez campanha direta para Bruno Reis, concentrando seus esforços exclusivamente na renovação de seu mandato na Câmara Municipal da capital baiana.

“A candidatura de André serve para trazer o debate ambiental para o estado. Espero que a direção nacional avalie o caso sob a perspectiva de somar votos para a Federação atingir o quociente eleitoral”, ponderou um interlocutor.

A reportagem tentou contato com o vereador André Fraga, mas ele informou que está "em viagem".