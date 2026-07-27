Secretário da Bahia aposta em parceria com Avante para reeleger Jerônimo

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Presente na convenção que sacramentou as candidaturas do Avante nas eleições de outubro, nesta segunda-feira, 27, em Salvador, o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), disse apostar na parceria com a sigla para reeleger o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ainda no primeiro turno.

Em conversa com a imprensa, Loyola citou o tamanho do Avante no estado, hoje a segunda legenda com o maior número de prefeitos na Bahia, e as dezenas de candidaturas da sigla para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados para destacar a importância do partido comandado por Ronaldo Carletto no pleito deste ano.

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"O Avante já nasceu grande, e vai crescer ainda mais [...] O maior Avante do Brasil é o da Bahia, e nos honra poder estar aqui, e eles vão ajudar na campanha, com seus candidatos, são mais de 80 candidatos a deputado estadual e deputado federal", destacou o secretário ao ser questionado.

Adolpho Loyola ao lado de cúpula do Avante - Foto: Yuri Abreu | AG. A TARDE

Bruno Monteiro na Secretaria de Comunicação? Loyola quebra silêncio sobre possível indicação

Adolpho Loyola também comentou sobre as especulações acerca do novo secretário estadual de Comunicação. Marcus Di Flora, que assumiu a pasta em 2025, deixou o comando da Secom na última semana, sendo substituído interinamente Luciano Suedde.

Nos últimos dias, Bruno Monteiro, atual secretário de Cultura da Bahia (Secult), licenciado do posto para participar da campanha de Jerônimo Rodrigues, passou a ter seu nome ventilado como uma opção para a Secom.

Segundo Loyola, em conversa com a imprensa, o tema não está em pauta neste momento.

"Isso não está na pauta por agora. O chefe de gabinete, Suedde, assumiu interinamente a secretaria. Bruno está de férias, o governador ainda não tocou no assunto de Secom", destacou.