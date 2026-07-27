Romeu Zema deseja ex-STF como vice: "Admiro muito"

O pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) disse que pretende se reunir com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e citou o magistrado como possível nome para compor a chapa dele como vice.

A legenda da qual o ex-governador de Minas Gerais faz parte realiza, nesta segunda-feira, 27, a convenção que oficializará o nome de Romeu Zema na disputa ao Planalto.

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"Já comentei com o ministro Joaquim Barbosa que, indo ao Rio de Janeiro, quero, sim, ter um encontro com ele. É um mineiro do norte de Minas que fez um belíssimo e reconhecido trabalho combatendo a corrupção. E nós temos aí diversas conversas. É uma pessoa que eu admiro muito e que o partido tem cogitado", disse Zema a jornalistas durante agenda no Rio Grande do Sul, no último sábado, 25.