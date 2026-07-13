Além de Bruno Monteiro, mais 3 secretários podem ir para campanha de Jerônimo

A campanha à reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia ganhou o reforço de Bruno Monteiro. O secretário estadual de Cultura se licenciou temporariamente do cargo para ampliar a contribuição dele na missão de reconduzir o petista ao Palácio de Ondina, em outubro deste ano.

A licença de Monteiro, conforme consta na edição do último sábado, 11, do Diário Oficial do Estado (DOE), será por motivo de férias, entre os dias 13 de julho e 11 de agosto. Neste período, ele será substituído interinamente por Nadjane Estrela Soares.

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Movimento repetido

Porém, conforme apuração do portal A TARDE, Bruno já vinha atuando dentro do grupo de campanha, pelo menos nos últimos dois meses.

Nesse período, ele já vinha participando de forma crescente das decisões de comunicação e atuando como um dos principais conselheiros de Jerônimo na área, embora ainda acumulasse essa função com o comando da Secretaria de Cultura.

Até o momento, porém, não houve anúncio oficial. A avaliação, nos bastidores, é de que a definição pode ocorrer com o avanço da pré-campanha e a aproximação do período eleitoral.

Bruno Monteiro atuou na campanha do governo em 2022

Esta não é a primeira vez que Bruno Monteiro faz o mesmo movimento. Em 2022, o secretário coordenou a comunicação na vitoriosa campanha de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia. Após o pleito, ele, então assessor do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi alçado a secretário de Cultura.

Outros secretários podem ser atingidos?

As mudanças no secretariado petista podem não ficar restritas a Bruno Monteiro, atingindo outros titulares de pastas. Um dos nomes cotados é o do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJDH), Felipe Freitas.

Secretário de Justiça e Desenvolvimento Humano da Bahia, Felipe Freitas - Foto: Cleomário Alves | Ascom-SJDH

No entanto, ao portal A TARDE, ele disse que ainda não bateu o martelo sobre a possibilidade de se licenciar da pasta para exclusivamente focar na campanha de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia. Em 2024, ele atuou na campanha de Zé Neto (PT) à Prefeitura de Feira de Santana.

"Ainda não tomamos essa decisão. Por enquanto sigo na SJDH e concilio meu trabalho na secretaria com a colaboração com o programa de governo e com a campanha do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues", afirmou.

Outros nomes especulados

Além do titular da SJDH, os secretários Adolpho Loyola (Serin) e Roberta Santana (Saúde) também estão entre os cotados para participar de forma mais ativa da campanha de Jerônimo Rodrigues. No entanto, pelo menos por enquanto, ainda não há qualquer sinalização neste sentido.