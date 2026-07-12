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Jerônimo reúne multidão e lideranças políticas em Bom Jesus da Lapa

Governador paricipou da plenária territorial neste domingo, 12

Victoria Isabel
Por
33 prefeitos e ex-prefeitos participaram da plenária
33 prefeitos e ex-prefeitos participaram da plenária - Foto: Matheus Landim

O governadorJerônimo Rodriguesparticipou, neste domingo, 12, da plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada em Bom Jesus da Lapa. De acordo com a organização do evento, 33 prefeitos e ex-prefeitos participaram da plenária e subiram ao palco.

O encontro também reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e representantes da sociedade civil para discutir as prioridades do próximo ciclo de governo.

Durante as manifestações, os gestores destacaram a parceria entre o Governo do Estado e os municípios em áreas como saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água e desenvolvimento rural.

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O prefeito de Ibotirama, Laércio Santana, citou obras estruturantes, como o Hospital Regional do Velho Chico. “Fico feliz de fazer parte de um time que nos devolveu e nos dá a chance de sonhar. Hoje, a gente sonha. Melhor dizendo: todas as cidades do interior não sonham mais, têm realidade”, afirmou.

A prefeita de Carinhanha, Chica do PT, comparou a atual gestão estadual com governos do grupo de ACM Neto ao comentar os investimentos no município. “Eu fui prefeita quando eles eram governadores e não tive a oportunidade. O meu município hoje tem obra para todo lado. Os benefícios chegam porque tem parceria e investimento”, declarou.

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A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, afirmou que a participação nas plenárias reflete, segundo sua avaliação, o reconhecimento às ações do governo e fortalece o projeto político liderado por Jerônimo Rodrigues e pelo presidente Lula.

“O desespero já bateu total. Quando a gente vê o sucesso dos nossos PGPs, aí que o desespero é grande. Porque você tem uma estrada inaugurada, uma obra entregue, e o povo está vendo”, afirmou.

Na avaliação da parlamentar, a mobilização registrada em Bom Jesus da Lapa antecipa o ambiente da disputa de 2026. “Hoje, aqui em Bom Jesus da Lapa, na capital da fé, já temos um público enorme”, completou.

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Bom Jesus da Lapa Jerônimo Rodrigues PGP 2026

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