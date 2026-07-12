Jerônimo defende parceria com prefeitos: “Nenhum governador faz nada sozinho”

O governador Jerônimo Rodrigues defendeu a parceria entre o Governo da Bahia e os prefeitos dos municípios durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro), realizada neste domingo, 12, no Mega Show Predileto, em Bom Jesus da Lapa.

Durante o discurso, Jerônimo afirmou que os avanços da Bahia dependem da atuação conjunta entre União, Estado e municípios.

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“Como é que um governador governa um estado se não tiver a mão pegada na mão dos prefeitos e prefeitas? As políticas não vão chegar no lugar certo para o povo na hora que mais precisa”, declarou.



Ao comentar a mobilização popular em torno do encontro, o governador acrescentou: “as pessoas vieram aqui, não forçadas. Estamos fazendo festa. O povo está alegre com o que esse time faz por Ibotirama, pela Lapa.”

O encontro reuniu prefeitos, parlamentares, representantes de movimentos sociais e lideranças políticas de toda a região. A programação contou com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner, do ex-ministro Rui Costa, do senador Otto Alencar, da deputada Ivana Bastos e de representantes da sociedade civil.

Os prefeitos presentes também se manifestaram durante o encontro. O prefeito de Ibotirama, Laércio Santana, afirmou que os investimentos estaduais mudaram a realidade dos municípios e devolveram à população a capacidade de sonhar com obras estruturantes e novos serviços públicos.

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, destacou a união política construída no território e avaliou que a parceria entre os municípios e o Governo da Bahia tem fortalecido o desenvolvimento regional.



O ex-prefeito de Ibotirama e suplente de senador, Terence Lessa, também ressaltou que os resultados alcançados permitem apresentar à população as realizações da gestão com confiança.

PGP 2026

A plenária integrou mais uma etapa do PGP 2026, iniciativa que percorre os territórios baianos para reunir propostas que irão subsidiar a elaboração do próximo programa de governo. Em Bom Jesus da Lapa, a programação foi coordenada por Roberta Sampaio e contou com representantes dos movimentos sociais, da juventude, prefeitos e demais lideranças políticas do Território Velho Chico, encerrando mais uma rodada de escutas populares promovidas pelo governo estadual.