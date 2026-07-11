Jerônimo destaca R$ 2,6 bilhões já investidos no Sudoeste Baiano

A população do Sudoeste da Bahia voltará a ter participação direta na definição dos investimentos e das prioridades do Governo do Estado para os próximos quatro anos, conforme dito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) neste sábado, 11, durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026), realizada em Vitória da Conquista.

No evento, o petista reuniu lideranças políticas, movimentos sociais e moradores dos 24 municípios do território e defendeu a continuidade de um projeto político construído a partir da escuta popular. “Trouxemos os ouvidos e o coração para entender quais projetos devem ser priorizados e garantir novos investimentos para este território”, disse Jerônimo.

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Desde o início do mandato de Jerônimo como governador do Bahia, em 2023, o Sudoeste Baiano recebeu R$ 2,647 bilhões em investimentos do governo do estado. Somente Vitória da Conquista recebeu R$ 836,5 milhões em investimentos nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, abastecimento de água, mobilidade urbana e agricultura familiar.

Importância dos investimentos

Durante a plenária da PGP 2026, o Diretor da Associação Comercial e Industrial de Vitória da Conquista destacou a importância das obras estruturantes para o fortalecimento da economia regional.

“O desenvolvimento da região depende da conclusão de obras estruturantes. Esses investimentos significam geração de emprego, fortalecimento da economia e melhores condições para quem vive e produz no Sudoeste”, afirmou.

Como representante da juventude, Ariane Nogueira defendeu a ampliação das políticas públicas de educação e a participação dos jovens nas decisões sobre o futuro da Bahia. “A educação transforma vidas. Precisamos de mais investimentos e de políticas públicas que garantam oportunidades para que a juventude ocupe os espaços e participe das decisões sobre o futuro”, disse ela.

Jerônimo, por sua vez, reforçou que as propostas apresentadas durante a plenária serão incorporadas à construção do programa de governo. Demandas por novos investimentos em logística, educação superior e serviços públicos entraram no debate, mantendo no centro da agenda política a estratégia adotada desde os governos de Jaques Wagner e Rui Costa: ouvir os territórios para definir onde e como o Estado deve investir.