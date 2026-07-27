Mesmo preso, Avante mantém candidatura de Binho Galinha: "Justiça que resolva"

O presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto, reafirmou publicamente que vai manter a palavra e garantir a legenda para que o deputado estadual Binho Galinha dispute as próximas eleições pela sigla.

Ao comentar a situação jurídica do parlamentar, alvo de investigações do Ministério Público e de decisões judiciais em primeira instância, Carletto buscou desvincular a sigla das acusações e transferir a responsabilidade sobre a viabilidade da candidatura às instâncias legais.

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"Eu não debato palavras que eu assumo. Binho Galinha, quando veio para o Avante, não tinha nenhum problema com a Justiça. Hoje ele tem problema com a Justiça, e ela que resolva", declarou o dirigente partidário.

Carleto disse que partido realizou levantamento recente da situação legal de Binho Galinha - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Candidatura de Binho Galinha segue respaldada

De acordo com Carleto, o partido realizou um levantamento recente da situação legal do deputado para avaliar as condições formais da postulação. O presidente da legenda assegurou que, do ponto de vista burocrático e eleitoral, a candidatura do parlamentar segue respaldada.

"Ele tem hoje uma condenação em primeira instância. Eu tirei todas as certidões esta semana e ele está apto a disputar a eleição", frisou o dirigente, enfatizando que não vai voltar atrás em compromissos firmados internamente na sigla.

Ele ainda acrescentou:

Eu vou garantir minha palavra, porque eu nunca falhei com ela. Ele vai ter a legenda dele

Partido x Judiciário: Carletto diz que partido não atuará como tribunal

Ao encerrar as declarações, Ronaldo Carletto fez questão de sublinhar a separação entre o papel político da agremiação e a esfera de atuação do Poder Judiciário e dos órgãos de fiscalização.

"Essa questão não é questão do Avante. É questão da Justiça, é do Ministério Público e é da Justiça Eleitoral", disse Carletto, destacando que o partido não vai atuar como tribunal sobre a conduta individual dos filiados.