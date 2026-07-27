Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

NOME MANTIDO

Mesmo preso, Avante mantém candidatura de Binho Galinha: "Justiça que resolva"

Deputado foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão no dia 9 de julho

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual - Foto: Sandra Travessos | ALBA

O presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto, reafirmou publicamente que vai manter a palavra e garantir a legenda para que o deputado estadual Binho Galinha dispute as próximas eleições pela sigla.

Ao comentar a situação jurídica do parlamentar, alvo de investigações do Ministério Público e de decisões judiciais em primeira instância, Carletto buscou desvincular a sigla das acusações e transferir a responsabilidade sobre a viabilidade da candidatura às instâncias legais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Eu não debato palavras que eu assumo. Binho Galinha, quando veio para o Avante, não tinha nenhum problema com a Justiça. Hoje ele tem problema com a Justiça, e ela que resolva", declarou o dirigente partidário.

Carleto disse que partido realizou levantamento recente da situação legal de Binho Galinha
Carleto disse que partido realizou levantamento recente da situação legal de Binho Galinha - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Candidatura de Binho Galinha segue respaldada

De acordo com Carleto, o partido realizou um levantamento recente da situação legal do deputado para avaliar as condições formais da postulação. O presidente da legenda assegurou que, do ponto de vista burocrático e eleitoral, a candidatura do parlamentar segue respaldada.

"Ele tem hoje uma condenação em primeira instância. Eu tirei todas as certidões esta semana e ele está apto a disputar a eleição", frisou o dirigente, enfatizando que não vai voltar atrás em compromissos firmados internamente na sigla.

Ele ainda acrescentou:

Eu vou garantir minha palavra, porque eu nunca falhei com ela. Ele vai ter a legenda dele

Partido x Judiciário: Carletto diz que partido não atuará como tribunal

Ao encerrar as declarações, Ronaldo Carletto fez questão de sublinhar a separação entre o papel político da agremiação e a esfera de atuação do Poder Judiciário e dos órgãos de fiscalização.

"Essa questão não é questão do Avante. É questão da Justiça, é do Ministério Público e é da Justiça Eleitoral", disse Carletto, destacando que o partido não vai atuar como tribunal sobre a conduta individual dos filiados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Avante Bahia Binho Galinha eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas