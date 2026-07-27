Avante deve aumentar presença na Alba após eleições: "Grandes possibilidades"

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Se antes era minúsculo e pouco expressivo na política baiana, hoje, o Avante se iguala aos grandes partidos na Bahia e já possui sete deputados estaduais na Assembleia Legislativa (Alba).

E a meta é ganhar ainda mais musculatura para as eleições de 2026, segundo afirmou o deputado estadual Felipe Duarte, que migrou para a sigla na janela partidária, em abril.

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No seu entendimento, os nomes competitivos que integram o quadro partidário traz ao Avante “grandes possibilidades” de acomodação na Alba após o fechamento das urnas no dia 4 de outubro.

“Eu acho que toda eleição é muito difícil. Hoje, são sete deputados de mandatos, mas, com certeza, o partido trouxe nomes importantes que têm grandes possibilidades de também acomodar na Assembleia Legislativa”, disse ele na manhã desta segunda-feira, 27, ao portal A TARDE.

Ao todo, o partido possui 85 candidatos entre estadual e federal, como contou o presidente Ronaldo Carletto, ex-deputado federal, à imprensa. Durante a convenção partidária, em Salvador, o candidato a suplente ao Senado endossou o apoio ao PT.

"O Avante que está em um grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula, vamos acompanhar essa coligação. Essa campanha já fala no final que vamos ter: um final feliz", disse Carletto.

Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais (à esquerda), Ronaldo Carletto (ao lado de Loyola), vice-governador Geraldo Júnior (no centro), deputado Neto Carletto (à direita) - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Nomes que devem competir à Alba em outubro

Entre os nomes que estão disputando uma das 63 cadeiras das Casa Legislativa pelo partido estão:

João de Furão, prefeito de Conceição da Feira;

prefeito de Conceição da Feira; Leo de Neco, ex-prefeito de Gandu;

ex-prefeito de Gandu; Pablo Barrozo, ex-secretário estadual da Agricultura (Seagri);

ex-secretário estadual da Agricultura (Seagri); Fernanda Teles, ex-prefeita de Wanderley;

ex-prefeita de Wanderley; Silva Neto, ex-prefeito de Araci.

“São nomes importantes, mas a consciência coletiva nossa é de fortalecer o partido”, acrescentou Duarte.

“Outros espaços”: Felipe Duarte projeta novos ares para possíveis derrotados

Ao A TARDE, o parlamentar também projetou uma nova acomodação dos aliados, em caso de derrota na disputa eleitoral para o Parlamento baiano.

“Com o tamanho que o Avante ocupa hoje na política da Bahia, aquele que não se assentar em uma cadeira da Assembleia Legislativa, com certeza, terá um lugar assegurado em outros espaços do governo”, afirmou ele.

Deputado Felipe Duarte - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

De sete a oito deputados: a meta robusta do Avante

O deputado Laerte do Vando, que também migrou recente para o partido, preferiu manter a cautela e afastou a pecha de “favoritismo” dentro do próprio partido. Para ele, todos concorrem em “pé de igualdade”.

“Hoje, a gente tem possibilidade de fazer de sete a oito [deputados], na minha visão. É natural que exista essa disputa, mas a gente pode dizer que está todo mundo em pé de igualdade em questão de base eleitoral”, contou ele.

Deputado Laerte do Vando - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Do Vando ainda comparou a força dos postulantes com um caminhão de japonês no que se refere ao desempenho eleitoral dos correligionários.

“É um grupo hoje que tem diversos candidatos, mas com o mesmo porte de votos, a gente pode dizer que é um caminhão de japonês, todo mundo igual”.

De Partido Trabalhista do Brasil ao Avante

O antigo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), uma dissidência do PTB, nasceu em 1994 e sempre se manteve como um partido pequeno pouco expressivo na eleição de prefeitos e deputados.

Em 2017, na esteira do Lava-Jato, o PTdoB virou Avante e coligou-se com o PDT para apoiar a candidatura a presidente de Ciro Gomes.

O Avante na Bahia