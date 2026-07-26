Em convenção, Caiado promete “mão pesada” contra violência doméstica

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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou neste domingo, 26, que, caso seja eleito em outubro, a segurança pública será uma das prioridades do governo.

Durante discurso na convenção partidária, Caiado afirmou que as mulheres enfrentam uma situação crescente de insegurança e prometeu endurecer o combate à violência doméstica.

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"Vocês vão ter a mão pesada do Caiado para tratar desse assunto. Vou meter tornozeleira, algema nesses covardes", afirmou.

O candidato disse ainda que pretende confiscar bens de condenados por violência contra a mulher e destiná-los às vítimas.

Críticas ao governo Lula e à polarização política

Durante o discurso, Caiado afirmou que o país precisa de um presidente com capacidade de enfrentar o avanço das facções criminosas e "libertar" o Brasil desse cenário.

O candidato do PSD também criticou a polarização política e afirmou que o país vive um "momento desafiador".

Segundo ele, o Brasil "não aguenta mais quatro anos da atual situação", que, na avaliação dele, tem causado prejuízos econômicos e sociais.