Quem é Ronaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência em 2026

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O Partido Social Democrático (PSD) oficializa na manhã deste domingo, 26, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A convenção nacional da legenda será realizada às 9h, na sede do partido, em São Paulo.

A chapa terá como candidato a vice-presidente o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A composição, formada apenas por integrantes da legenda, foi anunciada no início de julho.

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Caiado lançou pré-candidatura na capital baiana em 2025

A primeira movimentação de Caiado rumo à disputa presidencial ocorreu no início de 2025, quando anunciou sua pré-candidatura pelo União Brasil em um evento no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

Na época, o partido negociava uma possível federação com o Progressistas (PP), que demonstrava resistência ao nome do ex-governador goiano. Após meses de tratativas, Caiado deixou a legenda e retornou ao PSD.

Com a filiação, o PSD passou a avaliar outros nomes para a disputa interna, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A escolha por Caiado levou em consideração pesquisas eleitorais, perfil político e o desempenho do grupo político liderado por ele em Goiás.

Quem é Ronaldo Caiado?

Nascido em 1949, em Anápolis (GO), Ronaldo Ramos Caiado é formado em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia, atualmente vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em ortopedia.

A estreia de Caiado na política ocorreu justamente em uma disputa presidencial.

Em 1989, pelo antigo PSD, foi candidato ao Palácio do Planalto e terminou a eleição em décimo lugar. No segundo turno, apoiou Fernando Collor, vencedor daquele pleito.

A campanha ficou marcada pelos embates com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que agora é o seu principal adversário na disputa deste ano.

Deputado federal, senador e governador

Em 1990, Caiado foi eleito deputado federal por Goiás, sendo o parlamentar mais votado do estado naquele ano.

Em 2014, chegou ao Senado, onde liderou o Democratas na Casa e participou das articulações políticas que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A trajetória no Executivo começou em 2018, quando foi eleito governador de Goiás no primeiro turno, com mais de 1,7 milhão de votos. Em 2022, foi reeleito para o cargo ao lado de Daniel Vilela (MDB).