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CORRIDA AO PLANALTO

Kassab vê Ronaldo Caiado viável e em disputa com Flávio Bolsonaro

Presidente do PSD afirmou que pré-candidatos vão competir por eleitores que se opõem a Lula

Yuri Abreu
Por
Presidente do PSD, Gilberto Kassab
Presidente do PSD, Gilberto Kassab - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantiu que a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ao Palácio do Planalto, é viável, além de que ele vai disputar votos com o senador e também postulante ao Executivo federal, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Conforme o dirigente, o PSD tem um perfil de centro e a candidatura de Caiado é “abrangente” por ser uma candidatura de centro-direita. Assim, no primeiro turno, a disputa por votos será com Flávio. O chefe do PSD disse que Caiado e o senador devem ocupar um espaço majoritário no campo da centro-direita.

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"O perfil do PSD também é mais centro do que direita. A candidatura do Caiado é bastante abrangente, porque ela é uma candidatura de centro-direita, e é esse o espaço que está sendo ocupado para enfrentar o presidente Lula”, disse Kassab ao Metrópoles, nesta sexta-feira, 3.

“O eleitor do presidente Lula é o eleitor de esquerda. O eleitor de esquerda não vai votar no Flávio, nem no Caiado, nem no Zema, nem no Renan. Então, esses eleitores estão sendo disputados, e eu entendo, sim, que o Flávio e o Caiado vão ocupar na campanha um espaço majoritário nesse campo. Mas percebo cada vez mais que o eleitor está notando que, para vencer o Lula, o Caiado é melhor, porque o eleitor que quer derrotar o Lula precisa ter no segundo turno alguém que derrote o Lula”, completou Gilberto Kassab.

Caiado anuncia Kassab como vice

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, anunciou, na última quarta-feira, 1º, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente na chapa que disputará o Palácio do Planalto em outubro.

O anúncio, feito na sede do PSD em Brasília, acontece 20 dias antes do início das convenções partidárias, marcadas para o próximo dia 20.

“O PSD está preparado para dar à sociedade as respostas que ela precisa. Temos um pré-candidato que está preparado para governar o país", afirmou Kassab após o anúncio.

Mesmo integrando a chapa, Kassab deve permanecer à frente do partido e continuar responsável pela articulação de alianças de apoio a Caiado nos estados.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Gilberto Kassab Ronaldo Caiado

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