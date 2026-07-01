Otto Alencar manda recado a Gilberto Kassab em agenda com Lula na BA

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O senador Otto Alencar (PSD) mandou um recado direto ao presidente nacional do seu partido, Gilberto Kassab, durante agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Alagoinhas, nesta quarta-feira, 1º.

No dia de hoje, o petista participou da entrega de um hospital ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT-BA), do ex-ministro Rui Costa, do prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), entre outras autoridades.

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Em discurso, Otto Alencar sinalizou que o PSD baiano vai marchar ao lado de Lula mesmo que a sua legenda lance uma chapa "puro-sangue" ao Palácio do Planalto, tendo Ronaldo Caiado como cabeça de chapa e Gilberto Kassab como vice.

"O PSD da Bahia vai marchar — independente de chapa nacional lançada com o candidato ou com o presidente do meu partido, se ele for o vice — com Luiz Inácio Lula da Silva. A minha fidelidade com o senhor não vai parar em momento nenhum, pela admiração ao seu trabalho, pela sua coragem. Portanto, espere em Deus que esse grupo todo reunido aqui possa, sem nenhuma dúvida, marchar com o Jerônimo Rodrigues, com o Rui Costa e com Jaques Wagner", afirmou.

Ronaldo Caiado anuncia Gilberto Kassab como vice

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, anunciou nesta quarta-feira, 1º, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente na chapa que disputará o Palácio do Planalto em outubro.

O anúncio, feito na sede do PSD em Braslília, acontece 20 dias antes do início das convenções partidárias, marcadas para o próximo dia 20.

Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado - Foto: Divulgação/PSD

“O PSD está preparado para dar à sociedade as respostas que ela precisa. Temos um pré-candidato que está preparado para governar o país", afirmou Kassab após o anúncio.

Mesmo integrando a chapa, Kassab deve permanecer à frente do partido e continuar responsável pela articulação de alianças de apoio a Caiado nos estados.