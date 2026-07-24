PV pode fazer indicação para a segunda suplência de Rui

O Partido Verde (PV) pode ser contemplado com a indicação para a segunda suplência do pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT). O portal A TARDE apurou que existe a expectativa de que o partido tenha um lugar na chapa.

A leitura é de que a indicação seja uma forma de “prêmio de consolação” já que todos os partidos da base aliada estão de alguma forma representados na chapa: o PT com as candidaturas ao governo (Jerônimo Rodrigues) e ao Senado (Jaques Wagner e Rui Costa), o MDB na vice (Geraldo Júnior), o Avante com a primeira suplência de Rui (Ronaldo Carletto) e o PSD com a primeira suplência de Wagner (Edvaldo Brito).

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Neste cenário, as únicas legendas que ainda não foram contempladas são o PV e o PCdoB, que também compõem a Federação Brasil da Esperança com o PT. Nos bastidores, já é dado como certo que o PCdoB vai indicar um nome para a segunda suplência de Wagner e a favorita para assumir o posto é a vereadora de Salvador, Aladilce Souza.

Nesta conta restam ainda o PSB e o PDT. A presidente dos socialistas na Bahia e deputada federal Lídice da Mata foi convidada por Wagner para a primeira suplência, mas rejeitou a proposta. Já o PDT foi reintegrado à base governista há pouco tempo e teria menos direito em participar da chapa.

Preferência por mulher

Nesta sexta-feira, 24, Rui Costa disse que pretende indicar uma mulher para ocupar a vaga de segunda suplência de sua chapa. Segundo o postulante ao Senado, a definição do nome deverá acontecer até o dia 1º de agosto, data da convenção partidária do PT.

“Eu já defini o primeiro suplente, é Ronaldo Carletto, ele já está definido do partido Avante, e o segundo suplente não. Nós estamos conversando. Minha ideia é colocar uma mulher, mas ainda não definimos. Até o dia primeiro eu vou refletir isso para a gente poder ter uma mulher na chapa do Senado também”, declarou em entrevista à Rádio Líder FM, de Camaçari.