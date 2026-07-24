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POSSIBILIDADE

PV pode fazer indicação para a segunda suplência de Rui

Partido pode ser contemplado com lugar na chapa

Anderson Ramos
Por
PV pode ter lugar na chapa de Jerônimo Rodrigues.
PV pode ter lugar na chapa de Jerônimo Rodrigues. - Foto: Divulgação

O Partido Verde (PV) pode ser contemplado com a indicação para a segunda suplência do pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT). O portal A TARDE apurou que existe a expectativa de que o partido tenha um lugar na chapa.

A leitura é de que a indicação seja uma forma de “prêmio de consolação” já que todos os partidos da base aliada estão de alguma forma representados na chapa: o PT com as candidaturas ao governo (Jerônimo Rodrigues) e ao Senado (Jaques Wagner e Rui Costa), o MDB na vice (Geraldo Júnior), o Avante com a primeira suplência de Rui (Ronaldo Carletto) e o PSD com a primeira suplência de Wagner (Edvaldo Brito).

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Neste cenário, as únicas legendas que ainda não foram contempladas são o PV e o PCdoB, que também compõem a Federação Brasil da Esperança com o PT. Nos bastidores, já é dado como certo que o PCdoB vai indicar um nome para a segunda suplência de Wagner e a favorita para assumir o posto é a vereadora de Salvador, Aladilce Souza.

Nesta conta restam ainda o PSB e o PDT. A presidente dos socialistas na Bahia e deputada federal Lídice da Mata foi convidada por Wagner para a primeira suplência, mas rejeitou a proposta. Já o PDT foi reintegrado à base governista há pouco tempo e teria menos direito em participar da chapa.

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Preferência por mulher

Nesta sexta-feira, 24, Rui Costa disse que pretende indicar uma mulher para ocupar a vaga de segunda suplência de sua chapa. Segundo o postulante ao Senado, a definição do nome deverá acontecer até o dia 1º de agosto, data da convenção partidária do PT.

“Eu já defini o primeiro suplente, é Ronaldo Carletto, ele já está definido do partido Avante, e o segundo suplente não. Nós estamos conversando. Minha ideia é colocar uma mulher, mas ainda não definimos. Até o dia primeiro eu vou refletir isso para a gente poder ter uma mulher na chapa do Senado também”, declarou em entrevista à Rádio Líder FM, de Camaçari.

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Partido verde Rui Costa suplência

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