Rui diz que quer indicar mulher para a segunda suplência ao Senado

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O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), afirmou nesta sexta-feira, 24, que pretende indicar uma mulher para ocupar a vaga de segunda suplência de sua chapa.

A primeira suplência já está definida e será ocupada pelo ex-deputado federal e presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto. Segundo Rui, a definição da segunda vaga ainda está sendo discutida.

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“O meu suplente, eu já defini o primeiro suplente, é Ronaldo Carletto, ele já está definido do partido Avante, e o segundo suplente não. Nós estamos conversando. Minha ideia é colocar uma mulher, mas ainda não definimos. Até o dia primeiro eu vou refletir isso para a gente poder ter uma mulher na chapa do Senado também”, declarou em entrevista à Rádio Líder FM, de Camaçari.

Segundo o postulante ao Senado, a definição do nome deverá acontecer até o dia 1º de agosto, data da convenção partidária do PT.

Suplência de Wagner

A segunda suplência de Jaques Wagner (PT) ainda não foi anunciada. Na terça-feira, 21, o candidato à reeleição ao Senado anunciou o ex-prefeito de Salvador e ex-vereador Edvaldo Brito (PSD) como primeiro suplente.

Conforme apuração do portal A TARDE, a vaga da segunda suplência deve ficar com o PCdoB e a favorita para assumir o posto é a vereadora Aladilce Souza.