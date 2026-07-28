Republicanos prepara Tarcísio para disputar presidência em 2030

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O Republicanos não deve fechar aliança para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em 2026, porque já tem planos para a eleição ao Planalto daqui a quatro anos.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz da Globonews, a estratégia do partido é reeleger o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que seria um candidato natural da legenda em 2030, quando o presidente Lula (PT), se vencer a eleição deste ano, não poderá mais ser candidato.

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Amigos de Tarcísio destacam que, publicamente, o governador de São Paulo não pode deixar de dar apoio a Flávio Bolsonaro, até por gratidão, já que ele virou o titular em São Paulo por causa da decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de lançá-lo na disputa quando ninguém acreditava na sua viabilidade. Por esse motivo, Tarcísio esteve na convenção de Flávio Bolsonaro no sábado, 25.

Apesar da resistência do Republicanos, o comando da campanha do PL ainda não desistiu. Está previsto um encontro entre o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

Integrantes do partido de Tarcísio de Freitas confidenciam, porém, que a maioria da legenda atualmente não quer um apoio ao filho de Bolsonaro. Prefere apostar no projeto de 2030 com o governador Tarcísio Gomes de Freitas.