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PLANEJAMENTO

Republicanos prepara Tarcísio para disputar presidência em 2030

Partido não deve apoiar candidatura de Flávio Bolsonaro

Redação
Por Redação
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. - Foto: Sergio Lima | AFP
Eleições 2026

O Republicanos não deve fechar aliança para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em 2026, porque já tem planos para a eleição ao Planalto daqui a quatro anos.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz da Globonews, a estratégia do partido é reeleger o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que seria um candidato natural da legenda em 2030, quando o presidente Lula (PT), se vencer a eleição deste ano, não poderá mais ser candidato.

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Amigos de Tarcísio destacam que, publicamente, o governador de São Paulo não pode deixar de dar apoio a Flávio Bolsonaro, até por gratidão, já que ele virou o titular em São Paulo por causa da decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de lançá-lo na disputa quando ninguém acreditava na sua viabilidade. Por esse motivo, Tarcísio esteve na convenção de Flávio Bolsonaro no sábado, 25.

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Apesar da resistência do Republicanos, o comando da campanha do PL ainda não desistiu. Está previsto um encontro entre o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

Integrantes do partido de Tarcísio de Freitas confidenciam, porém, que a maioria da legenda atualmente não quer um apoio ao filho de Bolsonaro. Prefere apostar no projeto de 2030 com o governador Tarcísio Gomes de Freitas.

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alianças políticas candidatura presidencial 2030 eleições 2026 Flávio Bolsonaro republicanos Tarcísio de Freitas

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