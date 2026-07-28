Jerônimo propõe levar ensino em tempo integral a todas as escolas estaduais

Siga o A TARDE no Google

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira, 28, a proposta de universalizar o ensino em tempo integral na rede estadual da Bahia. Em entrevista, o governador afirmou que, caso reeleito, todas as escolas estaduais passarão a adotar o modelo e que também pretende apoiar os municípios na ampliação da jornada escolar.

Segundo Jerônimo, a iniciativa busca reduzir desigualdades históricas entre estudantes de diferentes classes sociais, garantindo aos alunos da rede pública oportunidades antes restritas às famílias que podiam pagar por reforço escolar no contraturno.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quem tem mais dinheiro sempre pôde colocar o filho em uma banca, em um reforço escolar depois da aula. O filho de quem não tem essa condição ficava sem essa oportunidade. O Estado da Bahia está garantindo isso", afirmou à Baiana FM.

O governador destacou que a proposta vai além do aumento da carga horária. Nas escolas de tempo integral, os estudantes permanecem na unidade durante todo o dia, com alimentação e atividades complementares, incluindo oficinas de cultura, esporte e ciência, além do reforço pedagógico.

Foto: André Fofano

Em três anos, a gestão de Jerônimo Rodrigues inaugurou 740 escolas de tempo integral em toda a Bahia. O governador afirmou que pretende transformar essa política em um modelo universal.

"Vou assumir um compromisso que já está no meu programa de governo. Nós vamos universalizar. Todas as escolas da rede estadual da Bahia serão de tempo integral", declarou.

Além da rede estadual, o governador disse que pretende trabalhar em parceria com as prefeituras para ampliar o modelo também nas escolas municipais. "Quero ajudar os prefeitos e as prefeitas a colocarem essa dinâmica na rede municipal", garantiu.