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ELEIÇÕES 2026

Tereza Cristina admite possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro

Senadora disse que conversou com o candidato sobre a chapa presidencial

Ane Catarine
Por
Senadores Tereza Cristina (PP) e Flávio Bolsonaro (PL)
Senadores Tereza Cristina (PP) e Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Eleições 2026

Pela primeira vez, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) admitiu a possibilidade de ser candidata a vice-presidente na chapa do senador e candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais na quinta-feira, 31, ela disse que conversou com o presidenciável sobre o assunto durante uma reunião em Brasília.

Na conversa, Tereza teria exigido de Flávio o compromisso de manter um tom moderado durante a campanha presidencial como um dos requisitos para aceitar a vice.

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Até o momento, no entanto, o martelo não foi batido, e uma eventual aliança dependerá de avaliações políticas e de negociações entre os partidos.

“Qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários. Nada foi decidido”, disse a senadora em nota divulgada após o encontro com o presidenciável.

Recusa anterior

Antes da reunião com Flávio, Tereza já havia descartado a possibilidade de disputar a vice-presidência.

No dia 21 de julho, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a informar que a senadora recusou um convite para integrar a chapa presidencial e que pretendia disputar a presidência do Senado em 2027.

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Tentativa de ampliar alianças

O PL tenta ampliar alianças para as eleições e busca o apoio do Republicanos e da federação União Brasil-PP. Porém, as duas siglas têm sinalizado que pretendem manter neutralidade na disputa presidencial e dar autonomia aos diretórios estaduais.

Com a reabertura das conversas sobre uma possível composição de chapa, o PP, que integra uma federação com o União Brasil, voltou a discutir internamente a estratégia para a eleição presidencial.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro pl pp Tereza Cristina

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