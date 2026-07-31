Tereza Cristina admite possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Pela primeira vez, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) admitiu a possibilidade de ser candidata a vice-presidente na chapa do senador e candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais na quinta-feira, 31, ela disse que conversou com o presidenciável sobre o assunto durante uma reunião em Brasília.

Na conversa, Tereza teria exigido de Flávio o compromisso de manter um tom moderado durante a campanha presidencial como um dos requisitos para aceitar a vice.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, no entanto, o martelo não foi batido, e uma eventual aliança dependerá de avaliações políticas e de negociações entre os partidos.

“Qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários. Nada foi decidido”, disse a senadora em nota divulgada após o encontro com o presidenciável.

Recusa anterior

Antes da reunião com Flávio, Tereza já havia descartado a possibilidade de disputar a vice-presidência.

No dia 21 de julho, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a informar que a senadora recusou um convite para integrar a chapa presidencial e que pretendia disputar a presidência do Senado em 2027.

Tentativa de ampliar alianças

O PL tenta ampliar alianças para as eleições e busca o apoio do Republicanos e da federação União Brasil-PP. Porém, as duas siglas têm sinalizado que pretendem manter neutralidade na disputa presidencial e dar autonomia aos diretórios estaduais.

Com a reabertura das conversas sobre uma possível composição de chapa, o PP, que integra uma federação com o União Brasil, voltou a discutir internamente a estratégia para a eleição presidencial.