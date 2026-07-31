ELEIÇÕES
A TARDE Eleições discute convenção do PT, plano de ACM Neto e mulheres na política
Eduardo Dias e Leo Almeida debatem o cenário eleitoral, debates na TV e representatividade
O programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 31, traz uma análise detalhada dos principais eventos que movimentam a política baiana e nacional. Com apresentação dos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a transmissão ao vivo ocorre direto dos estúdios do Grupo A TARDE, no canal do A TARDE Play no YouTube.
Entre os destaques da edição de hoje estão a expectativa para a convenção estadual do PT com a presença do presidente Lula, que formalizará a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao Governo do Estado, o plano de governo de ACM Neto e um debate necessário sobre a representatividade feminina nas urnas.
Na pauta da edição de hoje:
- PT define chapa ao Senado às vésperas da convenção estadual, que reúne o presidente Lula em Salvador neste sábado (1º), para oficializar a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo e a chapa completa do partido na Bahia;
- O peso dos prefeitos na eleição estadual, tema da coluna de Levi Vasconcelos, com o caso histórico de 2006 como pano de fundo;
- O plano de governo de ACM Neto, apresentado ao TSE com propostas para segurança pública, saúde e educação;
- Lula e a queda de braço em torno dos debates eleitorais, com o primeiro encontro na TV marcado para 16 de agosto;
- E um bloco especial sobre a participação das mulheres na política baiana: elas são 53% do eleitorado do estado, mas a Bahia segue sem nenhuma candidatura feminina ao governo em 2026.
Acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de política do Grupo A TARDE.
Assista ao A TARDE Eleições ao vivo: