Prefeitos têm, sim, influência na eleição estadual. Se for bom, melhor

E os prefeitos têm influência na eleição do governador, ou é como alguns aliados de ACM Neto falam, que nem tanto assim, já que em 2006 Paulo Souto, governador e candidato à reeleição, tinha 370 e perdeu?

A pergunta aí vem do leitor Arcádio Miranda, o Cadinho, do Vale das Muriçocas. E a resposta também é objetiva: claro que sim, e quanto mais ele é bem avaliado, melhor.

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Aliás, no jogo da política quase sempre todo apoio é bem vindo, ainda mais de gente que tem algum tipo de poder. E, no caso específico de 2006, há fatos bastante atípicos a considerar.

Primeiro, ACM, o velho, era líder de uma corrente que governou a Bahia por 40 anos sempre alinhada ao governo federal, e naquele ano cometeu um erro que acabaria lhe custando caro.

Federalização – Lula estava no primeiro mandato, foi eleito em 2002, disputava a reeleição, e ACM resolveu disparar petardos contra ele. Ou seja, federalizou a disputa com ele, sendo o arauto da oposição, deixando os prefeitos como meros assistentes do embate.

Ironicamente, o adversário de Lula era Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, hoje vice dele. Todas as pesquisas apontavam a vitória de Paulo Souto e os carlistas acreditavam piamente nisso, tanto que abriram as portas do Palácio de Ondina para a imprensa no dia da eleição, em recepção com direito a salgadinhos.

Já no decorrer da apuração, caiu a ficha. Ficou o tempo todo de cabeça baixa, e menos de um ano depois, morreu.

Sinjorba pede socorro para os jornalistas que atuam no Sinpojud

O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) e Moacy Neves, vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), subscreveram documento encaminhado à direção do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud) e também ao Ministério Público do Trabalho, cobrando respeito aos profissionais da comunicação que trabalham lá.

O xis da questão: a diretoria comandada pelo presidente Manoel Inácio Suzart entrou em rota de colizão com o diretor de Comunicação, Tiago Pascoal dos Santos, e o resultado é que os jornalistas recebem duas orientações sobre um mesmo assunto, um pede uma coisa, outro pede outra.

A presidente do Sinjorba, Fernanda Gama, trabalha lá. E é uma das que mais pedem ajuda para que o presidente e o chefe imediato se entendam.

Carletto, na ponga de Rui

Por onde passam, governistas chamam o ex-deputado Ronaldo Carletto, presidente estadual do Avante, de ‘senador’.

Explica-se: eles têm como certa a eleição do ex-governador Rui Costa, que já confirmou Carletto como primeiro suplente.

Como também acreditam que Lula vai se reeleger, Rui Costa pode ser ministro e Carletto assumir.

Carletto nada diz. Apenas ri, o que carimba a tese.

João Carlos Salles assumirá a Ufba em 3/09

O professor João Carlos Salles, filósofo, pesquisador e tradutor, já tem o roteiro para voltar ao comando da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a mais antiga e tradicional do estado.

Ele já foi reitor em dois mandatos (2014 a 2022), e venceu a eleição de maio passado. Após o próximo dia 14, o ministro Leonardo Barchini (Educação) marcará a data da posse e, em 3 de setembro, o atual reitor, Paulo Miguez, passará o cargo a Salles, que faz história nos 80 anos da instituição.

O maior mandato lá foi do professor Edgard Santos, o fundador, 15 anos (1946 a 1961). Naomar Almeida ficou de 2002 a 2010, e agora João Carlos está a caminho do vice-recorde.

REGISTROS

Temer na ACB

Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), celebra os 215 anos da instituição com a presença de Michel Temer, ex-presidente da República. A festa incluirá a exibição, na sala Imax do Shopping da Bahia, do documentário 963 dias, após a pré-estreia em São Paulo, narrando a trajetória presidencial dele.

A Alba volta

O recesso na Alba acaba hoje, mas os trabalhos lá só serão retomados para valer segunda-feira. Isto é, com a ressalva de que estamos a 63 dias das eleições, o que quer dizer, em plenário só o estritamente necessário. Seja como for, o restaurante, grande point de refeições e articulações, volta.

Em Mulungu

Acácio Teles (MDB), prefeito de Mulungu do Morro, na região de Irecê, realizará a tradicional Festa do Vaqueiro e a Feira Agropecuária do povoado de Várzea do Cerco, 26 e 27 de setembro. Por ser a uma semana da eleição, dizem lá que vai ter mais candidato do que boi.

Ataque de raposas

Moradores do Longuinho, perto do Tabuleiro de Menezes, zona rural de Conceição do Almeida, dizem estar sendo vítimas do ataque de raposas. Duas pessoas já foram mordidas.