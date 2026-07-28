Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > LEVI VASCONCELOS

LEVI VASCONCELOS

Com Trump e Javier Milei, Flávio internacionaliza a disputa nacional

Estratégia desafia a estabilidade política do Brasil e conturba relações diplomáticas

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e presidente da Argentina, Javier Milei
Candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e presidente da Argentina, Javier Milei - Foto: Vittor Sales | PL

Flávio Bolsonaro nem conseguiu juntar os cacos do bolsonarismo no Brasil, mas fora, com os amigos Donald Trump, presidente do EUA, e Javier Milei, presidente da Argentina, ele se deu bem, para criar problema cá.

Isso o ajuda? Trump, que se julga o rei do planeta, baixou o tarifaço e ainda queria mandar observadores para a eleição, colocando em dúvida a lisura da conduta da Justiça Eleitoral brasileira.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Milei veio sábado para a convenção que homologou a candidatura de Flávio, chamou Lula de “presidiário” e o ministro Alexandre de Moraes, de “lixo careca”. Criou problema diplomático. Politicamente, no processo eleitoral brasileiro, os dois querem quebrar Lula, mas deixam a sensação inversa.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Ser deputado pode até ser bom, mas para os ex dá muito final infeliz
Ser deputado pode até ser bom, mas para os ex dá muito final infeliz imagem

LEVI VASCONCELOS

Motivos pessoais tiram Marcus Di Flora de pasta estadual
Motivos pessoais tiram Marcus Di Flora de pasta estadual imagem

LEVI VASCONCELOS

ACM Neto dá a largada na peleja de 2026. O clima foi de animação
ACM Neto dá a largada na peleja de 2026. O clima foi de animação imagem

Velhice –Trump é um semeador de terror pelo planeta afora, sequestrou o ex-presidente da Venezuela Nicolas Maduro em casa e matou, com bombardeio, o líder supremo do Irã, Ali Kamanei.

E Milei é apenas um extremista de direita que mete o bedelho escancaradamente (ou descaradamente) num outro país. O Brasil é grande parceiro comercial, tanto dos EUA, relação que Trump mela com o tarifaço, como da Argentina. O pano de fundo, nos dois casos, é ideológico.

Trump e Milei dizem que Lula é comunista. E os lulistas dizem que os dois são extremistas. Da nossa parte, convém lembrar: extremista, de direita ou de esquerda, rima com terrorista, não por acaso. Disseminam terror mesmo.

Segundo Ricardo Alban, 20 dos 27 estados já sentem o tarifaço

Diz Ricardo Alban, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que 20 dos 27 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os EUA, após Trump baixar o novo tarifaço.

Na Bahia, as vendas para os EUA recuaram 14% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa uma perda de mais de US$ 60 milhões.

“A situação tende a piorar. Não podemos poupar esforços para reverter essa lógica e retomar a relação que Brasil e EUA construíram”, diz.

Os estados que mais perderam, até agora, foram São Paulo, com máquinas e equipamentos químicos, Santa Catarina, com madeira e calçados, e Espírito Santo, com minérios como mármore e granito.

Há a expectativa de reverter, mas só após as eleições.

Bahia empata e torcedor perde

O Bahia empatou, domingo, com o Corintihans, na Fonte Nova (1 a 1), mas o torcedor que foi lá de carro para ver o jogo, perdeu.

O estacionamento da Arena subiu de preço. Era R$ 70, domingo cobraram R$ 80, o que gerou protestos de alguns, a exemplo do empresário e sócio-torcedor Igor Delano:

– Inadmissível pagar tanto só para ver um jogo. Alguém tem que rever isso.

João Saldanha, o real, é mais um colega que se vai

João Saldanha, o jornalista e treinador de futebol, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, morreu em 1990, aos 73 anos, quando João Saldanha, o nosso colega jornalista e xará dele, tinha 30 anos apenas.

João Saldanha, o gaúcho, cunhou a frase: “Se macumba desse certo, o campeonato baiano só acabava empatado”.

Muito servia de mote para brincarmos com João Saldanha, o baiano de Salvador:

– Rapaz, o João Saldanha verdadeiro é você, o outro, genérico, sabia que você vinha e se adiantou. Mas elabore uma frase para dizer que é sua.

O Saldanha baiano, colega e amigo, se esbaldava. Ele nos deixou ontem, aos 66 anos.

REGISTROS

A Oscip RioLimpo fará, dia 14, no auditório da OBA de Lauro de Freitas, a Audiência Pública pela Revitalização do Rio Joanes. Diz Fernando Borba, o piloto da RioLimpo, que o evento integra um ciclo de oito encontros municipais, agenda concebida na audiência pública realizada na Alba.

Vacina pet

Débora Régis (UB), prefeita de Lauro de Freitas, inaugurou o Espaço de Vacinação Pet, no Parque Shopping Bahia, abrindo mais oportunidades para a vacinação de cães e gatos. Vai na contramão de grande parte dos municípios, onde a prioridade é a castração.

Uldurico em cena 1

A convenção Rede-Psol, que homologou a candidatura de Ronaldo Mansur a governador, teve uma surpresa. Lá estava o ex-deputado Uldurico Pinto, que confirmou candidatura a deputado federal.

Uldurico em cena 2

Uldurico é pai do ex-deputado Uldurico Filho, que está preso, acusado de negociar com uma facção criminosa a fuga de 16 detentos do presídio estadual de Eunápolis no final de 2024. Já o pai, enquanto deputado federal, foi envolvido no escândalo dos Anões do Orçamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

coluna levi vasconcelos eleições Política

Relacionadas

Mais lidas