Com Trump e Javier Milei, Flávio internacionaliza a disputa nacional

Flávio Bolsonaro nem conseguiu juntar os cacos do bolsonarismo no Brasil, mas fora, com os amigos Donald Trump, presidente do EUA, e Javier Milei, presidente da Argentina, ele se deu bem, para criar problema cá.

Isso o ajuda? Trump, que se julga o rei do planeta, baixou o tarifaço e ainda queria mandar observadores para a eleição, colocando em dúvida a lisura da conduta da Justiça Eleitoral brasileira.

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Milei veio sábado para a convenção que homologou a candidatura de Flávio, chamou Lula de “presidiário” e o ministro Alexandre de Moraes, de “lixo careca”. Criou problema diplomático. Politicamente, no processo eleitoral brasileiro, os dois querem quebrar Lula, mas deixam a sensação inversa.

Velhice –Trump é um semeador de terror pelo planeta afora, sequestrou o ex-presidente da Venezuela Nicolas Maduro em casa e matou, com bombardeio, o líder supremo do Irã, Ali Kamanei.

E Milei é apenas um extremista de direita que mete o bedelho escancaradamente (ou descaradamente) num outro país. O Brasil é grande parceiro comercial, tanto dos EUA, relação que Trump mela com o tarifaço, como da Argentina. O pano de fundo, nos dois casos, é ideológico.

Trump e Milei dizem que Lula é comunista. E os lulistas dizem que os dois são extremistas. Da nossa parte, convém lembrar: extremista, de direita ou de esquerda, rima com terrorista, não por acaso. Disseminam terror mesmo.

Segundo Ricardo Alban, 20 dos 27 estados já sentem o tarifaço

Diz Ricardo Alban, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que 20 dos 27 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os EUA, após Trump baixar o novo tarifaço.

Na Bahia, as vendas para os EUA recuaram 14% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa uma perda de mais de US$ 60 milhões.

“A situação tende a piorar. Não podemos poupar esforços para reverter essa lógica e retomar a relação que Brasil e EUA construíram”, diz.

Os estados que mais perderam, até agora, foram São Paulo, com máquinas e equipamentos químicos, Santa Catarina, com madeira e calçados, e Espírito Santo, com minérios como mármore e granito.

Há a expectativa de reverter, mas só após as eleições.

Bahia empata e torcedor perde

O Bahia empatou, domingo, com o Corintihans, na Fonte Nova (1 a 1), mas o torcedor que foi lá de carro para ver o jogo, perdeu.

O estacionamento da Arena subiu de preço. Era R$ 70, domingo cobraram R$ 80, o que gerou protestos de alguns, a exemplo do empresário e sócio-torcedor Igor Delano:

– Inadmissível pagar tanto só para ver um jogo. Alguém tem que rever isso.

João Saldanha, o real, é mais um colega que se vai

João Saldanha, o jornalista e treinador de futebol, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, morreu em 1990, aos 73 anos, quando João Saldanha, o nosso colega jornalista e xará dele, tinha 30 anos apenas.

João Saldanha, o gaúcho, cunhou a frase: “Se macumba desse certo, o campeonato baiano só acabava empatado”.

Muito servia de mote para brincarmos com João Saldanha, o baiano de Salvador:

– Rapaz, o João Saldanha verdadeiro é você, o outro, genérico, sabia que você vinha e se adiantou. Mas elabore uma frase para dizer que é sua.

O Saldanha baiano, colega e amigo, se esbaldava. Ele nos deixou ontem, aos 66 anos.

REGISTROS

A Oscip RioLimpo fará, dia 14, no auditório da OBA de Lauro de Freitas, a Audiência Pública pela Revitalização do Rio Joanes. Diz Fernando Borba, o piloto da RioLimpo, que o evento integra um ciclo de oito encontros municipais, agenda concebida na audiência pública realizada na Alba.

Vacina pet

Débora Régis (UB), prefeita de Lauro de Freitas, inaugurou o Espaço de Vacinação Pet, no Parque Shopping Bahia, abrindo mais oportunidades para a vacinação de cães e gatos. Vai na contramão de grande parte dos municípios, onde a prioridade é a castração.

Uldurico em cena 1

A convenção Rede-Psol, que homologou a candidatura de Ronaldo Mansur a governador, teve uma surpresa. Lá estava o ex-deputado Uldurico Pinto, que confirmou candidatura a deputado federal.

Uldurico em cena 2

Uldurico é pai do ex-deputado Uldurico Filho, que está preso, acusado de negociar com uma facção criminosa a fuga de 16 detentos do presídio estadual de Eunápolis no final de 2024. Já o pai, enquanto deputado federal, foi envolvido no escândalo dos Anões do Orçamento.