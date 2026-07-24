Motivos pessoais tiram Marcus Di Flora de pasta estadual

Mineiro radicado no Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Di Flora, o secretário de Comunicação do Estado, pediu demissão, alegando motivos pessoais. Ele tem até um bom currículo, mas na Bahia não chegou a se destacar profissionalmente.

Di Flora é sócio de uma agência de publicidade no Rio, já coordenou a realização e leitura de pesquisas eleitorais de Lula, em 2002, e Dilma, em 2010. Fez consultoria para a campanha de Haddad, em 2018, e ocupou a Secretaria Executiva de Gestão Estratégica da Presidência da República, entre 2003 e 2005.

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Na Bahia, no lado profissional, veio substituir André Curvelo (que brilhou como secretário de Comunicação nos oito anos de Rui Costa, e hoje está na CNI). No lado pessoal, não trouxe a família, o que levou o governo a fazer algo atípico, liberá-lo nos fins de semana para ir ver os parentes no Rio.

Campanha: Esta semana, causou certa estranheza o fato de Jerônimo ir à TV Bahia conceder entrevista e, em vez de Marcos Di Flora ir acompanhá-lo, quem esteve lá foi Bruno Monteiro, que se afastou da Secretaria da Cultura para cuidar da comunicação da campanha – o que ele já fez nas eleições de Jaques Wagner.

Estranheza pela ausência à parte, na real era Di Flora já em retirada. Até porque, lá, como publicitário, tem outras campanhas a fazer.

Também ontem foi anunciado o nome de Eracy de La Fuente para assumir a titularidade da Casa Civil.

Eunápolis: fama de violenta, mas cenário hoje está melhor

A notícia que veio do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, colocando Eunápolis como a cidade mais violenta do Brasil, não surpreendeu tanto assim por lá, segundo o jornalista Geraldinho Alves, do site Bahia 40 Graus:

"Aqui é muito visível, a briga de facções, a ação policial muito intensa."

Ele ressalva, todavia, que os números do Anuário da Segurança são de 2025 e hoje o cenário já é diferente:

"A polícia passou a agir muito mais. E a PM tinha uma Companhia e agora é Batalhão. Diminuiu."

Seja como for, Geraldinho lembra que a notícia chegou em momento ruim, quando a cidade ainda se recupera de um vendaval de 15 minutos que fez um estrago gigante, destelhando casas, postos de combustíveis e por aí. Lamenta ele que já se vive essa situação, e ainda vem um cardápio com tempero amargo.

A força que vem do Forte

A ideia do governo, de transformar o Forte de São Marcelo em ponto de visitação, com bares e restaurante, cai como um manjar para os que vivem nas cercanias da Praça Cayru, em Salvador, a exemplo de D. Maria de Lourdes Cerqueira, que vende artesanato no Mercado Modelo:

"Já vem tarde. Nós aqui nunca entendemos como uma joia daquela vive abandonada. Isso só vai fortalecer o turismo aqui."

Alba perde Adilson Silva, o "deputado sem mandato"

Jornalista e publicitário, cinco vezes candidato a deputado federal, nenhuma vez eleito, mas em todas com sucesso, "porque aprendi muito sobre a vida, principalmente na banda da descaração", Adilson Vicente da Silva, ou Adilson Silva, era uma figura marcante na Alba, sempre estrilando bom humor na imensa roda de amigos que o chamavam de "deputado sem mandato", como Otoniel Saraiva, o presidente da Associação dos Ex-deputados da Bahia:

"É um tipo que vai nos fazer muita falta."

Ele administrava uma Casa de Passagem. Aos 74 anos, ia fazer 75 em novembro, Adilson sofreu um AVC hemorrágico, anteontem correu a notícia de que a morte cerebral já tinha sido atestada, e ontem faleceu. Para tristeza geral.

Registros

Mulheres Negras 1: A OAB-BA sedia, hoje (9h), o 2º Congresso da Mulher Negra, organizado pela Comissão Especial de Igualdade Racial. A estrela do evento é a advogada Fayda Belo, criminalista e especialista em crimes de gênero e direito antidiscriminatório.

Mulheres Negras 2: Amanhã, a partir das 8h, acontecerá a 14ª Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bom Viver, da sede da OAB-BA, na Piedade, até o Terreiro de Jesus. O movimento celebra o 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e o Dia Nacional de Tereza de Benguela.

Rebu em São Domingos: Termina, hoje, o prazo de cinco dias dado pelo juiz Joel Firmino do Nascimento Júnior, de Valente, para a Câmara de São Domingos realizar nova eleição para a Mesa Diretora. O presidente, Aguinaldo Freitas (PSD), foi acusado pelo colega Herbert Santana (PSD) de estar no terceiro mandato como presidente. Ele recorreu.

Leo Micheli: Jequié chorou, anteontem, a morte do professor Leônidas Micheli de Oliveira, 79, o Leo Micheli. Ele formou gerações na banda de música da cidade.