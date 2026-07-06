COMÉRCIO EXTERIOR
Impacto bilionário: novo tarifaço pode atingir açúcar, etanol e madeira
CNI estima que cerca de 4,1 mil produtos da indústria devem ser afetados
Caso a sobretaxa de 25% que os Estados Unidos ameaçam impor sobre as exportações brasileiras entre em vigor neste mês, cerca de 4,1 mil produtos da indústria devem ser afetados, com impacto estimado em US$ 14,9 bilhões.
A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e foi divulgada nesta segunda-feira, 8, mesmo dia em que começam as audiências públicas do governo americano para ouvir setores econômicos brasileiros antes de decidir se aplica ou não a medida.
Segundo a entidade, entre os produtos que podem ser atingidos estão:
- ferro-gusa não ligado;
- açúcar bruto;
- álcool etílico;
- molduras de madeira;
- hidróxido de alumínio.
Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a tarifa adicional proposta pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica sob os aspectos jurídico, econômico e estratégico.
“A CNI defende que o diálogo e a cooperação bilateral são o caminho mais adequado para preservar uma relação sólida entre os dois países”, afirmou.
Prazo para negociações
Para tentar evitar a aplicação do tarifaço, o governo brasileiro tem até 15 de julho para chegar a um acordo com os Estados Unidos.
Segundo o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), o Brasil adota práticas econômicas consideradas desleais em áreas como PIX, etanol, desmatamento e propriedade intelectual.
O governo brasileiro, no entanto, rejeita as acusações e já enviou resposta formal contestando os argumentos.
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Brasil não participará das audiências
O governo brasileiro decidiu não se inscrever para falar nas audiências públicas que começam nesta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos.
Apesar disso, representantes da embaixada em Washington devem acompanhar o evento como observadores.