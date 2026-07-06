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COMÉRCIO EXTERIOR

Impacto bilionário: novo tarifaço pode atingir açúcar, etanol e madeira

CNI estima que cerca de 4,1 mil produtos da indústria devem ser afetados

Ane Catarine
Por
Tratamento de madeira de eucalipto no Polo Industrial de Teixeira de Freitas.
Tratamento de madeira de eucalipto no Polo Industrial de Teixeira de Freitas. - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Caso a sobretaxa de 25% que os Estados Unidos ameaçam impor sobre as exportações brasileiras entre em vigor neste mês, cerca de 4,1 mil produtos da indústria devem ser afetados, com impacto estimado em US$ 14,9 bilhões.

A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e foi divulgada nesta segunda-feira, 8, mesmo dia em que começam as audiências públicas do governo americano para ouvir setores econômicos brasileiros antes de decidir se aplica ou não a medida.

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Segundo a entidade, entre os produtos que podem ser atingidos estão:

  • ferro-gusa não ligado;
  • açúcar bruto;
  • álcool etílico;
  • molduras de madeira;
  • hidróxido de alumínio.

Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a tarifa adicional proposta pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica sob os aspectos jurídico, econômico e estratégico.

“A CNI defende que o diálogo e a cooperação bilateral são o caminho mais adequado para preservar uma relação sólida entre os dois países”, afirmou.

Prazo para negociações

Para tentar evitar a aplicação do tarifaço, o governo brasileiro tem até 15 de julho para chegar a um acordo com os Estados Unidos.

Segundo o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), o Brasil adota práticas econômicas consideradas desleais em áreas como PIX, etanol, desmatamento e propriedade intelectual.

O governo brasileiro, no entanto, rejeita as acusações e já enviou resposta formal contestando os argumentos.

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Brasil não participará das audiências

O governo brasileiro decidiu não se inscrever para falar nas audiências públicas que começam nesta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos.

Apesar disso, representantes da embaixada em Washington devem acompanhar o evento como observadores.

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brasil EUA tarifaço

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