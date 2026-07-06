Impacto bilionário: novo tarifaço pode atingir açúcar, etanol e madeira

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Caso a sobretaxa de 25% que os Estados Unidos ameaçam impor sobre as exportações brasileiras entre em vigor neste mês, cerca de 4,1 mil produtos da indústria devem ser afetados, com impacto estimado em US$ 14,9 bilhões.

A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e foi divulgada nesta segunda-feira, 8, mesmo dia em que começam as audiências públicas do governo americano para ouvir setores econômicos brasileiros antes de decidir se aplica ou não a medida.

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Segundo a entidade, entre os produtos que podem ser atingidos estão:

ferro-gusa não ligado;

açúcar bruto;

álcool etílico;

molduras de madeira;

hidróxido de alumínio.

Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a tarifa adicional proposta pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se justifica sob os aspectos jurídico, econômico e estratégico.

“A CNI defende que o diálogo e a cooperação bilateral são o caminho mais adequado para preservar uma relação sólida entre os dois países”, afirmou.

Prazo para negociações

Para tentar evitar a aplicação do tarifaço, o governo brasileiro tem até 15 de julho para chegar a um acordo com os Estados Unidos.

Segundo o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), o Brasil adota práticas econômicas consideradas desleais em áreas como PIX, etanol, desmatamento e propriedade intelectual.

O governo brasileiro, no entanto, rejeita as acusações e já enviou resposta formal contestando os argumentos.

Brasil não participará das audiências

O governo brasileiro decidiu não se inscrever para falar nas audiências públicas que começam nesta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos.

Apesar disso, representantes da embaixada em Washington devem acompanhar o evento como observadores.