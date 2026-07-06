Começa fase decisiva que pode impor tarifa de até 37,5% ao Brasil

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As audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) para discutir o novo tarifaço proposto contra produtos brasileiros começam nesta segunda-feira, 6, a partir das 11h.

A etapa é considerada decisiva porque será uma das últimas oportunidades para representantes brasileiros tentarem convencer o governo norte-americano a desistir da cobrança de tarifas de até 37,5% sobre exportações do Brasil.

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O evento contará com a participação de representantes da indústria, do agronegócio e do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

As contribuições serão analisadas pelo USTR antes da decisão final sobre a adoção das tarifas de 25% e 12,5%, que podem entrar em vigor neste mês.

Entenda

As audiências fazem parte da investigação comercial conduzida pelo USTR com base na Seção 301 da legislação americana, que embasou a proposta do novo tarifaço.

No encontro, representantes da indústria e do agronegócio brasileiros defenderão que as novas tarifas prejudicariam não apenas os exportadores do Brasil, mas também empresas e consumidores norte-americanos.

Entre os participantes brasileiros estão:

Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp);

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq);

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Também participarão representantes dos setores de café, arroz, açúcar, etanol de milho, ferro-gusa, rochas ornamentais, madeira, papel, calçados, mel e propriedade intelectual.

Governo Lula tenta barrar o novo tarifaço

Paralelamente às audiências, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir ainda nesta semana para preparar uma última rodada de negociações de alto nível antes de 15 de julho, data prevista para a decisão de Washington sobre a imposição das tarifas.