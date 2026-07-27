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POLÍTICA

Ministro de Lula ataca Milei e chama argentino de palhaço

Presidente da Argentina esteve em convenção de Flávio Bolsonaro

Cássio Moreira
Por
Javier Milei, presidente da Argentina
Javier Milei, presidente da Argentina - Foto: Luís Robayo | AFP

O ministro da Fazenda, Dário Durigan, rebateu o presidente da Argentina, Javier Milei, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 27, após o chefe de estado do país vizinho fazer ataques ao modelo econômico adotado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado sobre a participação de Milei na convenção de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, no último final de semana, o ministro se referiu argentino como "palhaço".

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Dário também ironizou as declarações sobre economia feitas por Milei, afirmando que todas as falas dele devem ser 'desconsideradas'.

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"O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema", disparou Durigan.

Repercussão com fala sobre Milei

As falas do ministro contra Milei repercutiram na imprensa argentina ao longo desta segunda, 27. Os jornais Clarín e La Nación trouxeram recortes das declarações de Durigan.

As duas publicações apontaram para o aumento da tensão diplomática entre Brasil e Argentina, que pode ter novos desdobramentos após as críticas do ministro da Fazenda e do apoio do presidente argentino a Flávio Bolsonaro.

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Argentina Dario Durigan

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