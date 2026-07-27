Democracia Cristã abandona Joaquim Barbosa e lança candidata a presidente

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O partido Democracia Cristã permanecerá na disputa presidencial, mesmo com a desistência de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de concorrer ao Palácio do Planalto.

A sigla anunciou, neste final de semana, a candidatura da advogada Clariana Barão, presidente da legenda no estado do Mato Grosso. Ela será uma das duas representantes femininas na eleição para a presidência, ao lado de Samara Martins da Unidade Popular (UP).

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Ao confirmar o nome de Clariana, o presidente nacional do Democracia Cristã, João Caldas, afirmou que a advogada terá a oportunidade de representar as mulheres nas eleições de outubro.

"Clariana representa a oportunidade de o Brasil ter, nesta eleição, uma voz feminina na disputa pela Presidência", afirmou Caldas.

Democracia Cristã e Joaquim Barbosa

Lançado nos últimos meses como aposta para a presidência, Joaquim Barbosa, ex-STF, desistiu de concorrer ao Planalto, diante do cenário de dificuldades para formar alianças políticas e ausência de recursos para a estrutura.

Antes de Barbosa, o DC teve o ex-ministro Aldo Rebelo como pré-candidato, abortando seu nome do processo eleitoral para viabilizar o ex-STF.

Apesar da posição oficial do partido, Aldo Rebelo tem se apresentado como candidato à presidência da República.