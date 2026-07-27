Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Democracia Cristã abandona Joaquim Barbosa e lança candidata a presidente

Partido desiste de ex-ministro Supremo Tribunal

Cássio Moreira
Por
Clariana Brandão é a aposta do DC para o Planalto
Clariana Brandão é a aposta do DC para o Planalto - Foto: Reprodução | Divulgação

O partido Democracia Cristã permanecerá na disputa presidencial, mesmo com a desistência de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de concorrer ao Palácio do Planalto.

A sigla anunciou, neste final de semana, a candidatura da advogada Clariana Barão, presidente da legenda no estado do Mato Grosso. Ela será uma das duas representantes femininas na eleição para a presidência, ao lado de Samara Martins da Unidade Popular (UP).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ALTERNATIVA

Novo oficializa Zema na disputa pelo Planalto e prevê expansão em 2026
Novo oficializa Zema na disputa pelo Planalto e prevê expansão em 2026 imagem

ELEIÇÕES

Rui Costa mantém suspense sobre 2º nome de suplência ao Senado
Rui Costa mantém suspense sobre 2º nome de suplência ao Senado imagem

NOME MANTIDO

Mesmo preso, Avante mantém candidatura de Binho Galinha: "Justiça que resolva"
Mesmo preso, Avante mantém candidatura de Binho Galinha: "Justiça que resolva" imagem

Ao confirmar o nome de Clariana, o presidente nacional do Democracia Cristã, João Caldas, afirmou que a advogada terá a oportunidade de representar as mulheres nas eleições de outubro.

"Clariana representa a oportunidade de o Brasil ter, nesta eleição, uma voz feminina na disputa pela Presidência", afirmou Caldas.

Democracia Cristã e Joaquim Barbosa

Lançado nos últimos meses como aposta para a presidência, Joaquim Barbosa, ex-STF, desistiu de concorrer ao Planalto, diante do cenário de dificuldades para formar alianças políticas e ausência de recursos para a estrutura.

Antes de Barbosa, o DC teve o ex-ministro Aldo Rebelo como pré-candidato, abortando seu nome do processo eleitoral para viabilizar o ex-STF.

Apesar da posição oficial do partido, Aldo Rebelo tem se apresentado como candidato à presidência da República.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições

Relacionadas

Mais lidas