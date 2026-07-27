Rui Costa mantém suspense sobre 2º nome de suplência ao Senado

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O ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, pré-candidato ao Senado, manteve o suspense sobre o segundo nome que ocupará a suplência na chapa majoritária que será definida nas eleições de outubro, no dia 4.

Presente na convenção partidária do Avante, em Salvador, o ex-governador da Bahia afirmou que deve revelar a sua escolha no dia 1º de agosto, data em que será realizada o ato do PT na capital baiana.

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“Eu prefiro até a convenção para anunciar, na convenção, o segundo suplente. Eu não definir ainda o perfil de partido. Única coisa que eu definir é que quero colocar uma mulher na segunda suplência”, disse Costa aos jornalistas.

A primeira suplência já está definida e será ocupada pelo ex-deputado federal e presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto.

Rui diz que quer indicar mulher para a segunda suplência ao Senado

Até o momento, apenas uma mulher teve o nome indicado para ocupar o cargo de suplente. Trata-se da vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB), que teve o seu nome oficializado pelo partido.

A decisão dos comunistas foi tomada durante reunião da Comissão Política Estadual do partido, realizada no dia 25 de maio, uma segunda-feira.

"É nome de prestígio, respeito e com forte atuação na capital", defende a sigla da edil.

Apesar disso, o ex-ministro ainda não sinalizou que indicará a comunista para o espaço vago.

Sabatinas e debates: Rui Costa se coloca à disposição para participação

O ex-governador da Bahia ainda foi questionado sobre a sua participação em debates e sabatinas durante o período eleitoral. Na ocasião, ele diz que a sua presença dependerá da compatibilização das agendas.

“Eu sempre participei [de sabatinas]. Não posso dizer que participarei de todos,pois não sei quais são as datas e agendas, pois não abro mão da presença física nos municípios e nos lugares. Portanto, vou ter que compatibilizar”, afirmou ele.

Em seguida, Rui Costa ainda mencionou que a organização para o formato dos debates entre os candidatos ao Senado demanda uma organização complexa.

“O debate com o Senado sempre é mais complicado, porque são duas candidaturas por partido, então fica um número grande de debatedores, não fica bom o formato”.