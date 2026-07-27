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ALTERNATIVA

Novo oficializa Zema na disputa pelo Planalto e prevê expansão em 2026

Sigla opõe gestão mineira ao governo Lula e estabelece meta de lançar mais de 1,2 mil candidatos

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Estratégia eleitoral do Novo visa garantir governabilidade por meio do fortalecimento da bancada no Congresso
Estratégia eleitoral do Novo visa garantir governabilidade por meio do fortalecimento da bancada no Congresso - Foto: Gil Leonardi | Imprensa MG

O partido Novo oficializou, nesta segunda-feira, 27, a pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República.

Em ato político na capital federal, a cúpula da sigla apresentou o gestor mineiro como alternativa à polarização, apoiando o discurso na eficiência administrativa, enxugamento do estado e combate à corrupção, além de direcionar duras críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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O presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, enfatizou a origem do partido na mobilização popular — diferentemente de dissidências tradicionais — e anunciou a meta de lançar mais de 1.250 candidaturas no próximo pleito.

Escolha

De acordo com o dirigente, a escolha dos quadros baseia-se em integridade, coragem e competência, atributos que, segundo ele, Zema demonstrou no setor privado e no comando do Executivo mineiro. Ribeiro atribuiu ao governador o reequilíbrio fiscal do estado e o enfraquecimento do PT na região.

"O Brasil vai precisar de um presidente com experiência de gestão diante do cenário econômico que será herdado", disse o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Ofensiva parlamentar

A estratégia eleitoral do Novo visa garantir governabilidade por meio do fortalecimento da bancada no Congresso Nacional.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), pré-candidato ao governo cearense, defendeu a bagagem técnica do governador mineiro e destacou a atuação contundente da legenda no Parlamento, citando o pedido de CPI para investigar o Banco Master e a representação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Presente ao evento, o ex-deputado Deltan Dallagnol, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, defendeu que a ampliação do partido no Legislativo é fundamental para "reequilibrar os Poderes" e restabelecer a normalidade institucional, apontando os indicadores de segurança, educação e geração de empregos em Minas Gerais como vitrine para a campanha presidencial.

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Tags

corrupção eleições 2024 Governança e Eficiência partido novo Política brasileira Romeu Zema

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