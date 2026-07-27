Novo oficializa Zema na disputa pelo Planalto e prevê expansão em 2026

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O partido Novo oficializou, nesta segunda-feira, 27, a pré-candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República.

Em ato político na capital federal, a cúpula da sigla apresentou o gestor mineiro como alternativa à polarização, apoiando o discurso na eficiência administrativa, enxugamento do estado e combate à corrupção, além de direcionar duras críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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O presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, enfatizou a origem do partido na mobilização popular — diferentemente de dissidências tradicionais — e anunciou a meta de lançar mais de 1.250 candidaturas no próximo pleito.

Escolha

De acordo com o dirigente, a escolha dos quadros baseia-se em integridade, coragem e competência, atributos que, segundo ele, Zema demonstrou no setor privado e no comando do Executivo mineiro. Ribeiro atribuiu ao governador o reequilíbrio fiscal do estado e o enfraquecimento do PT na região.

"O Brasil vai precisar de um presidente com experiência de gestão diante do cenário econômico que será herdado", disse o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Ofensiva parlamentar

A estratégia eleitoral do Novo visa garantir governabilidade por meio do fortalecimento da bancada no Congresso Nacional.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), pré-candidato ao governo cearense, defendeu a bagagem técnica do governador mineiro e destacou a atuação contundente da legenda no Parlamento, citando o pedido de CPI para investigar o Banco Master e a representação no Conselho de Ética contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Presente ao evento, o ex-deputado Deltan Dallagnol, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, defendeu que a ampliação do partido no Legislativo é fundamental para "reequilibrar os Poderes" e restabelecer a normalidade institucional, apontando os indicadores de segurança, educação e geração de empregos em Minas Gerais como vitrine para a campanha presidencial.