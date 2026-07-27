Justiça nega soltura de ex-deputado investigado por fuga na Bahia

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A Justiça da Bahia manteve a prisão preventiva do ex-deputado federal Uldurico Alencar Pinto, conhecido como Uldurico Júnior.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, que negou o pedido da defesa para revogar a prisão ou substituí-la por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares.

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Risco à ordem pública

Na decisão, o magistrado entendeu que permanecem os requisitos que justificam a prisão preventiva, destacando a gravidade dos fatos investigados e o risco à ordem pública.

A defesa do ex-deputado ainda poderá recorrer da decisão.



"As alegações apresentadas pela defesa, inclusive as relacionadas ao estado de saúde do investigado, não são suficientes para modificar a decisão neste momento", concluiu o juiz.

Uldurico Júnior é investigado no âmbito da Operação Duas Rosas, que apura o suposto envolvimento do ex-parlamentar na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024.

Pagamento e armas

Segundo as investigações, o plano teria envolvido o pagamento de R$ 2 milhões, o uso de armas de grosso calibre e o apoio da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE).

Ex-deputado baiano preso por ligação com o tráfico vai para cela comum

Preso em um hotel em Praia do Forte em abril, o ex-deputado federal Uldurico Júnior foi transferido do Centro de Observações Penais (COP) para uma cela comum no Complexo Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador.

O político estava inicialmente detido no COP, unidade destinada a presos provisórios que necessitam de observação ou que demandam cuidados específicos, mas foi removido para um espaço padrão dentro do mesmo complexo prisional.