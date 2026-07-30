Lula faz a diferença na história. E claro que Jerônimo quer o muletão

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Ao ser abordado sobre a insistência de Jerônimo em trazer Lula para a convenção de sábado, Bruno Reis, prefeito de Salvador, soltou:

– Ele (Jerônimo) está procurando uma muleta.

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E quando perguntaram em quem ele e os aliados de ACM Neto votariam para a presidência, saiu pelo lado:

– O voto é livre.

O episódio ilustra bem o cenário da disputa baiana. De um lado, Jerônimo colado com Lula e, de outro, ACM Neto só.

E é claro que ele não está só porque quer. É por absoluta falta de opção. Na Bahia, o casamento com o governo federal sempre deu mais eficácia ao governante local. E, assim, ACM, o velho, surfou durante 40 anos na Bahia.

Hoje, na Bahia, Lula é um muletão. E ACM Neto não tem nem uma muletinha.

O maior – E é claro que Jerônimo está certo em colar em Lula. Simplesmente, se está diante de um personagem que está fazendo história no Brasil.

No terceiro mandato presidencial, Lula só perde para Getúlio Vargas, que ficou 18 anos, em matéria de longevidade no poder, já tem 11, este ano completa 12 e, se vencer em outubro, pode chegar a 16, com uma diferença entre os dois: Getúlio liderou ditadura, e Lula ganhou todas no voto.

Se depender dos baianos, o quarto mandato está no papo. Pesquisa Genial/Quaest de ontem dá Lula com 52%, contra 18% de Flávio. No geral, a campanha 2026 abre com Lula na condição de favorito. Daqui a 64 dias, se verá como fecha.

Nova pesquisa anima aliados de Jerônimo para a convenção

A pesquisa Genial/Quaest, ontem divulgada, deu gás aos aliados de Jerônimo para a convenção deste sábado, no Parque de Exposições de Salvador.

Na espontânea, Jerônimo tem 18%, ACM Neto com 17%; na estimulada, Neto com 39% e Jerônimo, 38%, com índice de aprovação do governo em 57%. A última Quaest realizada na Bahia foi em setembro do ano passado, e deu 41% a Neto e 34% para Jerônimo.

Mas a nova pesquisa traz uma curiosidade na disputa pelo Senado. Ela dá 22% para Rui Costa, 16% para Jaques Wagner, 6% para Angelo Coronel, 6% para João Roma e 3% para a Professora Deliana Ricelli, recém-lançada pela federação Psol/Rede.

O detalhe é que, como a margem de erro é de 4 pontos, Deliana está tecnicamente empatada com Coronel e Roma, algo novo na disputa para o Senado.

Caiado e a alforria baiana

Ao dizer que “com Caiado e ACM Neto o povo baiano vai se sentir alforriado”, Ronaldo Caiado, lançado candidato à presidência pelo PSD domingo, virou saco de porrada dos governistas baianos.

Primeiro, o próprio Jerônimo reagiu, dizendo-se “indignado” com a falta de respeito aos baianos. E daí puxou uma longa fila. Alforria era concedida a negros escravizados pelos donos deles. De fato, foi infeliz.

UPB vai fazer a festa dos 62 anos de cara nova

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), vai celebrar os 62 anos da entidade, dia 13, com um festão que terá três eixos: as inaugurações da ampliação do auditório e do novo Espaço Municipalista e a entrega da Comenda Governador João Durval Carneiro a personalidades que contribuem para o aprimoramento da causa municipalista.

“O Espaço Municipalista vai deixar a UPB, que já é a casa dos prefeitos, com um ambiente totalmente aprimorado para os nossos colegas se sentirem realmente apoiados quando estiverem em Salvador. Esse é o grande legado que vamos deixar”, destaca.

REGISTROS

Santa Izabel 133 anos

O Hospital Santa Izabel celebra 133 anos, hoje (8h30), na capela da Casa, realizando um culto inter-religioso. Pelos católicos fala o padre Romildo Pires, pelo espiritismo, a dra. Clarissa Mathias, pelos evangélicos, o pastor Edilton, pela umbanda, Mãe Mônica Souza Barbosa, pelo candomblé, iyá Márcia D’Ogum, e pelo islamismo, o sheik Abdul Almad.

Mercado imobiliário 1

O Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário (Abap Bahia) fará, terça (8h), a 1ª edição do Café com Mercado Imobiliário, no Espaço Conexão, no 6º andar da Fieb. A Abap é presidida por Laura Passos.

Mercado imobiliário 2

Participarão da mesa: Cláudio Cunha, engenheiro civil e quatro vezes presidente da Ademi-BA; o também engenheiro civil e presidente do Grupo Civil, Rafael Valente; e, por fim, a diretora da JVF Empreendimentos e 1ª vice-presidente da Ademi-BA, Viviane Fonseca.

Isidório e Marquinhos

O deputado federal Sargento Isidório (Avante) celebrou 64 anos, segunda, fazendo uma pregação na Fundação Dr. Jesus, em Candeias. De repente, entrou em cena o prefeito Marquinhos (PSD), de Cipó: “Vim abraçar um amigo”.