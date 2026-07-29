Nas redes, a campanha já pulula, com direito a troca de flechadas

Em 2018, as redes sociais eram novidade. Lula preso e Jair Bolsonaro, a 30 dias das eleições, levou a famosa facada que o elegeu, turbinada pelo bombardeio nas redes sociais, que tinha como alvo predileto Fernando Haddad, o candidato petista.

Agora, oito anos depois, o cenário digital é bem diferente, quando tudo está equilibrado, é fogo cruzado, quem bate, leva, tudo numa velocidade estupenda.

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O mundo digital é uma realidade irreversível, e a campanha 2026 já começou nas redes. E aí vem a pergunta: o horário eleitoral no rádio e na TV caiu da importância decisiva que até 2022 ostentou ou nada mudou ainda?

Velho lero-lero – A Justiça Eleitoral até criou regras, tentando disciplinar o uso da Inteligência Artificial (IA) e proibindo as deepfakes (um dos novos nomes da mentira) de áudio ou vídeo, mas a sensação que se tem é a de que as redes continuam uma terra de ninguém.

Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral este ano, botar lei numa terra sem lei. É possível? Nos tiroteios é fácil saber a quem interessa e, por tabela, atribuir a responsabilidade ao tiro da vez.

Claro que isso também turbina a banda judicial da questão, como já ocorre. No mais, é mais do mesmo.

A era digital potencializa a chegada da informação com rapidez. Todavia, um olhar para as promessas feitas nas convenções dá para ver que o lero-lero da política é velho, apenas está potencializado.

Passe livre para Binho Galinha no Avante agita Feira de Santana

A declaração de Ronaldo Carletto, presidente do Avante, dizendo que, no que depender do partido, o deputado Binho Galinha, que está preso, tem legenda garantida para disputar a reeleição, sacudiu Feira de Santana.

Lá, embora o jornalista Jânio Rêgo diga que pesquisas mostrando Binho liderando para deputado estadual são “coisa dos fofoqueiros do Limão Drinks”, convenhamos, a fofoca tem bom cardápio. Pelo menos em duas pesquisas vimos isso, numa ele com 13%, noutra com 12: estando ou não no jogo, muda o cenário.

Binho está preso desde outubro do ano passado, e foi condenado a pouco mais de 36 anos de prisão num dos quatro processos resultantes da operação El Patron. A situação dele é delicada, mas, no que depender do partido e do povo, tudo bem. Só falta a Justiça dar a palavra final, como diz Carletto.

E o ferry vai de mal a pior

Até parece que, na medida em que surgem notícias dizendo que a ponte Salvador-Itaparica está andando, o ferryboat, que por essa lógica é fadado à extinção, só piora.

Ontem, foi um horror. Quem chegou lá às 14h recebeu o aviso que a previsão de embarque era para as 17h, porque 15h não teria ferry, e o de 16h já estava com muita gente. O embarque foi às 19h, cinco horas de espera, uma lástima.

E Zé Rocha celebrará 78 anos no Cabaré em Coribe

Dia 16 de agosto, o deputado federal José Rocha celebrará aniversário de 78 anos (na real é dia 18), realizando a 3ª edição do Cabaré do Zé Rocha, na Fazenda Volta do Rego, em Coribe, este ano tendo o cantor Leonardo como grande atração (na primeira foi Mão Branca e na segunda Amado Batista).

Este ano, a festa tem um caráter especial. Após quatro mandatos de deputado estadual e no oitavo de estadual, ele, que é médico sem clinicar, se aposenta da vida pública, passando o bastão para o filho, Manoel Rocha (UB), hoje deputado estadual, duas vezes prefeito de Coribe.

– Espero que o Cabaré vire tradição. Enquanto eu viver, vou fazer.

REGISTROS

Casa de Oxumaré 1

A Casa de Oxumaré, um dos mais antigos terreiros de candomblé do Brasil, na Vasco da Gama-Federação, celebrará 190 anos de história, com grande festa dia 15/08, marcando, também, os 60 anos de iniciação no Olorí do atual babalorixá, Sivanilton da Encarnação da Mata, o Babá Pecê.

Casa de Oxumaré 2

A Casa de Oxumaré é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A festa reunirá autoridades, pesquisadores e representantes religiosos de diversos países.

Posse de Kelson

Kelsor Fernandes, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), tomará posse, amanhã (19h), no Cerimonial Leonor (Pupileira), em mandato que vai até 2030. A entidade, junto com a Federação das Indústrias (Fieb) e Federação da Agricultura (Faeb), forma o mix da representação empresarial na Bahia.

Olhando a ponte

A intensa movimentação de tubos e equipamentos na ilha de Itaparica levou alguns moradores que não acreditavam na ponte a acreditar, como Jonildo Reis, da Gamboa: “Tá parecendo que agora vai”.