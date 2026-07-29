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LEVI VASCONCELOS

Nas redes, a campanha já pulula, com direito a troca de flechadas

Era digital transforma as campanhas políticas, enquanto a Justiça Eleitoral luta para regular

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Cenário digital potencializa discurso dos candidatos
Cenário digital potencializa discurso dos candidatos - Foto: Stockphotos

Em 2018, as redes sociais eram novidade. Lula preso e Jair Bolsonaro, a 30 dias das eleições, levou a famosa facada que o elegeu, turbinada pelo bombardeio nas redes sociais, que tinha como alvo predileto Fernando Haddad, o candidato petista.

Agora, oito anos depois, o cenário digital é bem diferente, quando tudo está equilibrado, é fogo cruzado, quem bate, leva, tudo numa velocidade estupenda.

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O mundo digital é uma realidade irreversível, e a campanha 2026 já começou nas redes. E aí vem a pergunta: o horário eleitoral no rádio e na TV caiu da importância decisiva que até 2022 ostentou ou nada mudou ainda?

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Velho lero-lero – A Justiça Eleitoral até criou regras, tentando disciplinar o uso da Inteligência Artificial (IA) e proibindo as deepfakes (um dos novos nomes da mentira) de áudio ou vídeo, mas a sensação que se tem é a de que as redes continuam uma terra de ninguém.

Esse é o grande desafio da Justiça Eleitoral este ano, botar lei numa terra sem lei. É possível? Nos tiroteios é fácil saber a quem interessa e, por tabela, atribuir a responsabilidade ao tiro da vez.

Claro que isso também turbina a banda judicial da questão, como já ocorre. No mais, é mais do mesmo.

A era digital potencializa a chegada da informação com rapidez. Todavia, um olhar para as promessas feitas nas convenções dá para ver que o lero-lero da política é velho, apenas está potencializado.

Passe livre para Binho Galinha no Avante agita Feira de Santana

A declaração de Ronaldo Carletto, presidente do Avante, dizendo que, no que depender do partido, o deputado Binho Galinha, que está preso, tem legenda garantida para disputar a reeleição, sacudiu Feira de Santana.

Lá, embora o jornalista Jânio Rêgo diga que pesquisas mostrando Binho liderando para deputado estadual são “coisa dos fofoqueiros do Limão Drinks”, convenhamos, a fofoca tem bom cardápio. Pelo menos em duas pesquisas vimos isso, numa ele com 13%, noutra com 12: estando ou não no jogo, muda o cenário.

Binho está preso desde outubro do ano passado, e foi condenado a pouco mais de 36 anos de prisão num dos quatro processos resultantes da operação El Patron. A situação dele é delicada, mas, no que depender do partido e do povo, tudo bem. Só falta a Justiça dar a palavra final, como diz Carletto.

E o ferry vai de mal a pior

Até parece que, na medida em que surgem notícias dizendo que a ponte Salvador-Itaparica está andando, o ferryboat, que por essa lógica é fadado à extinção, só piora.

Ontem, foi um horror. Quem chegou lá às 14h recebeu o aviso que a previsão de embarque era para as 17h, porque 15h não teria ferry, e o de 16h já estava com muita gente. O embarque foi às 19h, cinco horas de espera, uma lástima.

E Zé Rocha celebrará 78 anos no Cabaré em Coribe

Dia 16 de agosto, o deputado federal José Rocha celebrará aniversário de 78 anos (na real é dia 18), realizando a 3ª edição do Cabaré do Zé Rocha, na Fazenda Volta do Rego, em Coribe, este ano tendo o cantor Leonardo como grande atração (na primeira foi Mão Branca e na segunda Amado Batista).

Este ano, a festa tem um caráter especial. Após quatro mandatos de deputado estadual e no oitavo de estadual, ele, que é médico sem clinicar, se aposenta da vida pública, passando o bastão para o filho, Manoel Rocha (UB), hoje deputado estadual, duas vezes prefeito de Coribe.

– Espero que o Cabaré vire tradição. Enquanto eu viver, vou fazer.

REGISTROS

Casa de Oxumaré 1

A Casa de Oxumaré, um dos mais antigos terreiros de candomblé do Brasil, na Vasco da Gama-Federação, celebrará 190 anos de história, com grande festa dia 15/08, marcando, também, os 60 anos de iniciação no Olorí do atual babalorixá, Sivanilton da Encarnação da Mata, o Babá Pecê.

Casa de Oxumaré 2

A Casa de Oxumaré é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A festa reunirá autoridades, pesquisadores e representantes religiosos de diversos países.

Posse de Kelson

Kelsor Fernandes, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), tomará posse, amanhã (19h), no Cerimonial Leonor (Pupileira), em mandato que vai até 2030. A entidade, junto com a Federação das Indústrias (Fieb) e Federação da Agricultura (Faeb), forma o mix da representação empresarial na Bahia.

Olhando a ponte

A intensa movimentação de tubos e equipamentos na ilha de Itaparica levou alguns moradores que não acreditavam na ponte a acreditar, como Jonildo Reis, da Gamboa: “Tá parecendo que agora vai”.

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coluna levi vasconcelos eleições Política

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