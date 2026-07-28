Ponte Salvador-Itaparica avança com início das obras em alto-mar

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A construção da Ponte Salvador–Itaparica entra em fase de uma das etapas mais decisivas, que é o início das operações de grande porte em alto-mar.

Equipamentos pesados, como guindastes de até 320 toneladas, martelos hidráulico e vibratório e uma guia de cravação de dez toneladas, estão sendo embarcados no estaleiro de Simões Filho para dar suporte à montagem da plataforma de trabalho sobre a Baía de Todos-os-Santos.

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O centro das operações vai ser a Belov Jaguaribe, balsa de aço naval com 77 metros de comprimento, 22,4 metros de largura e capacidade para mais de cinco mil toneladas.

A embarcação, que já havia sido utilizada na fase de sondagens geotécnicas do projeto, passa agora por rigorosos estudos de estabilidade e flutuabilidade antes de ir para o mar.

Funcionamento

Na prática, a balsa vai funcionar como um verdadeiro canteiro de obras flutuante, contando com:

escritórios;

refeitório;

áreas de descanso;

geradores de energia;

guinchos de estabilização;

sistemas de navegação por AIS;

e estrutura completa de salvatagem.

De acordo com Francisco Miguel, gerente-geral de construção da CCCC Second Harbor — empresa integrante do consórcio construtor —, a mobilização marca a transição definitiva dos trabalhos em terra para o ambiente marítimo.

Na operação, o guindaste de 320 toneladas vai fazer o posicionamento das estacas metálicas, apoiado por uma unidade de 100 toneladas.

A inserção no solo marinho ocorrerá em duas etapas: o martelo vibratório fará a penetração inicial, facilitando o afundamento inicial do material antes de etapas complementares de cravação, e o martelo hidráulico executará a cravação definitiva.

Logística naval

A logística naval será reforçada pelas balsas auxiliares Saga 10 e Saga 12, responsáveis pelo transporte contínuo de materiais entre o canteiro de São Roque do Paraguaçu e a frente de trabalho na baía.

Além do avanço engenharia, o projeto movimenta a economia regional. Segundo o gerente de Relações Institucionais e porta-voz da Concessionária, Carlos Prates, apenas a montagem da estrutura da balsa envolve cinco empresas baianas.

"Buscamos valorizar o mercado local desde a engenharia marítima até a fabricação de equipamentos, gerando emprego e fortalecendo a cadeia produtiva da Bahia", disse.

Tudo o que você precisa saber sobre a Ponte Salvador-Itaparica

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

Investimento: aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).

aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada). Entrega: Junho de 2031.

Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

Geração de emprego

A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1: Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2: Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3: Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4: Duplicação do trecho BA-001

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.