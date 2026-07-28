Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ETAPA DECISIVA

Ponte Salvador-Itaparica avança com início das obras em alto-mar

Balsa de 77 metros recebe equipamentos de cravação para iniciar operações em solo marinho

Rodrigo Tardio
Por
Balsa vai funcionar como um verdadeiro canteiro de obras flutuante
Balsa vai funcionar como um verdadeiro canteiro de obras flutuante - Foto: Divulgação | Concessionária Ponte Salvador-Itaparica

A construção da Ponte Salvador–Itaparica entra em fase de uma das etapas mais decisivas, que é o início das operações de grande porte em alto-mar.

Equipamentos pesados, como guindastes de até 320 toneladas, martelos hidráulico e vibratório e uma guia de cravação de dez toneladas, estão sendo embarcados no estaleiro de Simões Filho para dar suporte à montagem da plataforma de trabalho sobre a Baía de Todos-os-Santos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O centro das operações vai ser a Belov Jaguaribe, balsa de aço naval com 77 metros de comprimento, 22,4 metros de largura e capacidade para mais de cinco mil toneladas.

A embarcação, que já havia sido utilizada na fase de sondagens geotécnicas do projeto, passa agora por rigorosos estudos de estabilidade e flutuabilidade antes de ir para o mar.

Funcionamento

Na prática, a balsa vai funcionar como um verdadeiro canteiro de obras flutuante, contando com:

  • escritórios;
  • refeitório;
  • áreas de descanso;
  • geradores de energia;
  • guinchos de estabilização;
  • sistemas de navegação por AIS;
  • e estrutura completa de salvatagem.

De acordo com Francisco Miguel, gerente-geral de construção da CCCC Second Harbor — empresa integrante do consórcio construtor —, a mobilização marca a transição definitiva dos trabalhos em terra para o ambiente marítimo.

Leia Também:

CHAMADO

Itamaraty chama embaixador na Argentina após ofensas de Milei a Lula
Itamaraty chama embaixador na Argentina após ofensas de Milei a Lula imagem

ITABELA

Vereador afastado pega 18 anos de prisão por tráfico de drogas
Vereador afastado pega 18 anos de prisão por tráfico de drogas imagem

RISCO

Motorista sem CNH atuou por 2 meses na Prefeitura de Nordestina
Motorista sem CNH atuou por 2 meses na Prefeitura de Nordestina imagem

Na operação, o guindaste de 320 toneladas vai fazer o posicionamento das estacas metálicas, apoiado por uma unidade de 100 toneladas.

A inserção no solo marinho ocorrerá em duas etapas: o martelo vibratório fará a penetração inicial, facilitando o afundamento inicial do material antes de etapas complementares de cravação, e o martelo hidráulico executará a cravação definitiva.

Logística naval

A logística naval será reforçada pelas balsas auxiliares Saga 10 e Saga 12, responsáveis pelo transporte contínuo de materiais entre o canteiro de São Roque do Paraguaçu e a frente de trabalho na baía.

Além do avanço engenharia, o projeto movimenta a economia regional. Segundo o gerente de Relações Institucionais e porta-voz da Concessionária, Carlos Prates, apenas a montagem da estrutura da balsa envolve cinco empresas baianas.

"Buscamos valorizar o mercado local desde a engenharia marítima até a fabricação de equipamentos, gerando emprego e fortalecendo a cadeia produtiva da Bahia", disse.

Tudo o que você precisa saber sobre a Ponte Salvador-Itaparica

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

  • Investimento: aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).
  • Entrega: Junho de 2031.
  • Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

Geração de emprego

A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1: Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2: Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3: Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4: Duplicação do trecho BA-001

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia ponte salvador-itaparica

Relacionadas

Mais lidas