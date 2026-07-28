ETAPA DECISIVA
Ponte Salvador-Itaparica avança com início das obras em alto-mar
Balsa de 77 metros recebe equipamentos de cravação para iniciar operações em solo marinho
A construção da Ponte Salvador–Itaparica entra em fase de uma das etapas mais decisivas, que é o início das operações de grande porte em alto-mar.
Equipamentos pesados, como guindastes de até 320 toneladas, martelos hidráulico e vibratório e uma guia de cravação de dez toneladas, estão sendo embarcados no estaleiro de Simões Filho para dar suporte à montagem da plataforma de trabalho sobre a Baía de Todos-os-Santos.
O centro das operações vai ser a Belov Jaguaribe, balsa de aço naval com 77 metros de comprimento, 22,4 metros de largura e capacidade para mais de cinco mil toneladas.
A embarcação, que já havia sido utilizada na fase de sondagens geotécnicas do projeto, passa agora por rigorosos estudos de estabilidade e flutuabilidade antes de ir para o mar.
Funcionamento
Na prática, a balsa vai funcionar como um verdadeiro canteiro de obras flutuante, contando com:
- escritórios;
- refeitório;
- áreas de descanso;
- geradores de energia;
- guinchos de estabilização;
- sistemas de navegação por AIS;
- e estrutura completa de salvatagem.
De acordo com Francisco Miguel, gerente-geral de construção da CCCC Second Harbor — empresa integrante do consórcio construtor —, a mobilização marca a transição definitiva dos trabalhos em terra para o ambiente marítimo.
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Na operação, o guindaste de 320 toneladas vai fazer o posicionamento das estacas metálicas, apoiado por uma unidade de 100 toneladas.
A inserção no solo marinho ocorrerá em duas etapas: o martelo vibratório fará a penetração inicial, facilitando o afundamento inicial do material antes de etapas complementares de cravação, e o martelo hidráulico executará a cravação definitiva.
Logística naval
A logística naval será reforçada pelas balsas auxiliares Saga 10 e Saga 12, responsáveis pelo transporte contínuo de materiais entre o canteiro de São Roque do Paraguaçu e a frente de trabalho na baía.
Além do avanço engenharia, o projeto movimenta a economia regional. Segundo o gerente de Relações Institucionais e porta-voz da Concessionária, Carlos Prates, apenas a montagem da estrutura da balsa envolve cinco empresas baianas.
"Buscamos valorizar o mercado local desde a engenharia marítima até a fabricação de equipamentos, gerando emprego e fortalecendo a cadeia produtiva da Bahia", disse.
Tudo o que você precisa saber sobre a Ponte Salvador-Itaparica
O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.
- Investimento: aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).
- Entrega: Junho de 2031.
- Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.
Geração de emprego
A expectativa é que a construção deste equipamento gere aproximadamente 7.000 empregos diretos e indiretos.
Confira trechos que vão integrar a Ponte
Trecho 1: Acessos viários em Salvador
Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.
Trecho 2: Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.
Trecho 3: Acessos viários em Itaparica
O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.
Trecho 4: Duplicação do trecho BA-001
Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.