Vereador afastado pega 18 anos de prisão por tráfico de drogas

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A Justiça da Bahia condenou o vereador afastado de Itabela, Lucas de Souza Lemos, a uma pena superior a 18 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento de atividades criminosas.

A decisão da Justiça se fundamentou no conjunto de provas reunido durante a instrução do processo, que confirmou a participação estruturada do réu no esquema ilícito.

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Durante a fase das alegações finais, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) havia manifestado posicionamento favorável à absolvição do parlamentar especificamente em relação ao crime de comercialização de entorpecentes.

De acordo com a promotoria, não havia elementos nos autos que comprovassem a venda direta das drogas por parte do político.

Acusação

A interpretação do Judiciário, no entanto, seguiu linha diversa. Na sentença, considerou-se que o engajamento ativo e a posição do acusado dentro da engrenagem da organização criminosa eram suficientes para responsabilizá-lo legalmente por todas as condutas associadas ao grupo, inclusive o tráfico.

Afastamento

Em novembro de 2025, Lucas foi oficialmente afastado das funções por determinação da Justiça.

O comunicado foi divulgado pela Câmara Municipal, que informou, à época, também a suspensão de todos os servidores e colaboradores vinculados à campanha do parlamentar.

Outros dois homens também eram alvos da ação. À época, um deles tentou escapar e entrou em confronto com os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

Com o suspeito, os agentes apreenderam um revólver, munições, celulares e porções de entorpecentes.

Perfil

Lucas foi o sétimo parlamentar mais votado após as eleições de 2024, com 667 votos.

Vereador de primeiro mandato, Lucas Lemos, como levou o nome às urnas, também se autodenomina como assistente social, e uma das suas bandeiras no Legislativo está relacionada ao assistencialismo à população.

Cabe recurso

Com o mandato parlamentar suspenso por determinação legal, Lucas de Souza Lemos cumpre a medida cautelar em regime de prisão domiciliar.

Por se tratar de uma decisão em primeira instância, a defesa do vereador ainda pode recorrer do veredito junto aos tribunais superiores.