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HOME > POLÍTICA

PURO SANGUE

UP oficializa Aroldo Félix na disputa pelo Governo da Bahia

Partido lança chapa com Marília Regina na vice e Gregorio Gould ao Senado

Rodrigo Tardio
Por
Em convenção eleitoral, legenda formalizou composição da chapa majoritária
Em convenção eleitoral, legenda formalizou composição da chapa majoritária - Foto: Divulgação

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) ratificou neste sábado, 25, na capital baiana, a indicação do professor e líder sindical Aroldo Félix para a disputa ao Governo do Estado.

Em convenção eleitoral, a legenda formalizou a composição da chapa majoritária puro sangue, com Marília Regina, liderança do movimento de luta pela moradia, como candidata a vice-governadora.

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Senado

Para a disputa ao Senado Federal, o partido chancelou o nome de Gregorio Gould. A agregação partidária definiu que vai concorrer ao pleito de forma isolada na Bahia, sem a formação de coligações estaduais.

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Na corrida pelas vagas proporcionais, o encontro partidário definiu Willian Santos e Louise Ferreira como postulantes à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Para a Câmara dos Deputados, foram confirmadas as candidaturas federais de Gzin e Giovana Ferreira.

Planalto

O calendário da agremiação prossegue neste domingo, 26, em São Paulo. Durante a Convenção Nacional, a legenda deve formalizar o nome de Samara Martins na corrida pela Presidência da República.

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Tags

Aroldo Félix convenção partidária eleições 2026 Unidade Popular pelo Socialismo

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