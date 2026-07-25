UP oficializa Aroldo Félix na disputa pelo Governo da Bahia

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A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) ratificou neste sábado, 25, na capital baiana, a indicação do professor e líder sindical Aroldo Félix para a disputa ao Governo do Estado.

Em convenção eleitoral, a legenda formalizou a composição da chapa majoritária puro sangue, com Marília Regina, liderança do movimento de luta pela moradia, como candidata a vice-governadora.

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Senado

Para a disputa ao Senado Federal, o partido chancelou o nome de Gregorio Gould. A agregação partidária definiu que vai concorrer ao pleito de forma isolada na Bahia, sem a formação de coligações estaduais.

Na corrida pelas vagas proporcionais, o encontro partidário definiu Willian Santos e Louise Ferreira como postulantes à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Para a Câmara dos Deputados, foram confirmadas as candidaturas federais de Gzin e Giovana Ferreira.

Planalto

O calendário da agremiação prossegue neste domingo, 26, em São Paulo. Durante a Convenção Nacional, a legenda deve formalizar o nome de Samara Martins na corrida pela Presidência da República.