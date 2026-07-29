Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ESTRATÉGIA

Jerônimo aposta em defesa do legado e origem para cativar eleitorado

Candidatura do governador à reeleição será confirmada no sábado, 1º.

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Jerônimo adota estratégia defensiva em pré-campanha.
Jerônimo adota estratégia defensiva em pré-campanha. - Foto: Flickr / Reprodução
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vem adotando uma estratégia defensiva neste momento de pré-campanha em suas redes sociais. Por enquanto, a maioria das postagens do petista foca na defesa do seu legado, construído nos últimos três anos e meio de mandato, e na sua origem e trajetória.

Nas últimas postagens do feed do Instagram, por exemplo, não há propostas ou defesa de ataques de opositores. A exceção foi um vídeo com resposta ao ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), que disse que, caso eleito, iria “alforriar” a população do estado.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Eu não vou responder apenas como governador, mas como baiano, descendente de negros e indígenas, de pessoas que foram verdadeiramente escravizadas, exploradas, espoliadas dos seus direitos e de sua liberdade. Essa é uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigidas ao povo baiano. Mas não me surpreende, saindo de onde saiu”, disse Jerônimo no vídeo, que repercutiu nacionalmente.

A reação à fala de Caiado também traz outra tática importante para o petista. Ao sair em defesa da população baiana, Jerônimo ressalta as suas raízes e relembra ao eleitorado a sua origem indígena, buscando a empatia do público.

A tática também é usada para antagonizar com o seu principal adversário na disputa ao Governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que vem de berço nobre.

“Você me conhece como governador. Mas antes de tudo, sou filho de um vaqueiro e uma costureira, nasci em casa com auxílio da parteira Dinha Cate, no distrito de Palmeirinha, em Aiquara, no interior da Bahia. Fui o primeiro da minha família a entrar na universidade — e foi lá que conheci o amor da minha vida. Me formei engenheiro agrônomo e professor. E carrego nas minhas origens indígenas o orgulho de ser o primeiro governador afro-indígena do Brasil. Essa história não começou em gabinete. Muito menos em berço de ouro. Começou na roça, no interior, na fé que nos move. E é essa história que orienta todo o meu trabalho pela Bahia”, publicou Jerônimo uma das postagens mais recentes nas suas redes sociais.

Ponto de partida?

Jerônimo ainda não é oficialmente candidato à reeleição. A convenção partidária que vai confirmar o nome dele na disputa pelo Palácio de Ondina será realizada no sábado, 1º, e vai contar com a presença do presidente Lula.

A expectativa é de que depois que a candidatura for finalmente homologada, o foco da campanha mude, passe a ser mais propositiva e reativa às críticas da oposição.

Leia Também:

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições discute AtlasIntel, Binho Galinha e crise no PV
A TARDE Eleições discute AtlasIntel, Binho Galinha e crise no PV imagem

FRENTE A FRENTE

Jerônimo Rodrigues e ACM Neto já têm data para 1º debate na TV na Bahia
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto já têm data para 1º debate na TV na Bahia imagem

ELEIÇÕES

Jerônimo propõe levar ensino em tempo integral a todas as escolas estaduais
Jerônimo propõe levar ensino em tempo integral a todas as escolas estaduais imagem

Legado

Enquanto aguarda o momento oportuno para subir o tom, Jerônimo mostra o que vem sendo feito em seu governo. Nesta semana ele fez uma visita ao canteiro de obras do Veículo Leve Sobre de Trilhos (VLT) no Subúrbio de Salvador, que é sua grande aposta para angariar votos em uma das regiões mais populosas da capital baiana.

Além disso, ele também atualizou o estágio da construção do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendê, em Valença.

Trio de governadores

Outra aposta de Jerônimo é unificar sua imagem com a dos ex-governadores e pré-candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner. As postagens do trio puro-sangue petista busca gerar uma unidade em torno da chapa e é uma das grandes apostas para o sucesso nas urnas.

A ação também é uma forma de mostrar apoio e minimizar os impactos eleitorais da operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner. Ele foi alvo de busca e apreensão no âmbito da ação que investiga fraudes e crimes financeiros ligados ao liquidado Banco Master.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Campanha Defensiva eleições 2024 Empoderamento Indígena Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues legado político

Relacionadas

Mais lidas