Jerônimo aposta em defesa do legado e origem para cativar eleitorado

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vem adotando uma estratégia defensiva neste momento de pré-campanha em suas redes sociais. Por enquanto, a maioria das postagens do petista foca na defesa do seu legado, construído nos últimos três anos e meio de mandato, e na sua origem e trajetória.

Nas últimas postagens do feed do Instagram, por exemplo, não há propostas ou defesa de ataques de opositores. A exceção foi um vídeo com resposta ao ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), que disse que, caso eleito, iria “alforriar” a população do estado.

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“Eu não vou responder apenas como governador, mas como baiano, descendente de negros e indígenas, de pessoas que foram verdadeiramente escravizadas, exploradas, espoliadas dos seus direitos e de sua liberdade. Essa é uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigidas ao povo baiano. Mas não me surpreende, saindo de onde saiu”, disse Jerônimo no vídeo, que repercutiu nacionalmente.

A reação à fala de Caiado também traz outra tática importante para o petista. Ao sair em defesa da população baiana, Jerônimo ressalta as suas raízes e relembra ao eleitorado a sua origem indígena, buscando a empatia do público.

A tática também é usada para antagonizar com o seu principal adversário na disputa ao Governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que vem de berço nobre.

“Você me conhece como governador. Mas antes de tudo, sou filho de um vaqueiro e uma costureira, nasci em casa com auxílio da parteira Dinha Cate, no distrito de Palmeirinha, em Aiquara, no interior da Bahia. Fui o primeiro da minha família a entrar na universidade — e foi lá que conheci o amor da minha vida. Me formei engenheiro agrônomo e professor. E carrego nas minhas origens indígenas o orgulho de ser o primeiro governador afro-indígena do Brasil. Essa história não começou em gabinete. Muito menos em berço de ouro. Começou na roça, no interior, na fé que nos move. E é essa história que orienta todo o meu trabalho pela Bahia”, publicou Jerônimo uma das postagens mais recentes nas suas redes sociais.

Ponto de partida?

Jerônimo ainda não é oficialmente candidato à reeleição. A convenção partidária que vai confirmar o nome dele na disputa pelo Palácio de Ondina será realizada no sábado, 1º, e vai contar com a presença do presidente Lula.

A expectativa é de que depois que a candidatura for finalmente homologada, o foco da campanha mude, passe a ser mais propositiva e reativa às críticas da oposição.

Legado

Enquanto aguarda o momento oportuno para subir o tom, Jerônimo mostra o que vem sendo feito em seu governo. Nesta semana ele fez uma visita ao canteiro de obras do Veículo Leve Sobre de Trilhos (VLT) no Subúrbio de Salvador, que é sua grande aposta para angariar votos em uma das regiões mais populosas da capital baiana.

Além disso, ele também atualizou o estágio da construção do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendê, em Valença.

Trio de governadores

Outra aposta de Jerônimo é unificar sua imagem com a dos ex-governadores e pré-candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner. As postagens do trio puro-sangue petista busca gerar uma unidade em torno da chapa e é uma das grandes apostas para o sucesso nas urnas.

A ação também é uma forma de mostrar apoio e minimizar os impactos eleitorais da operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner. Ele foi alvo de busca e apreensão no âmbito da ação que investiga fraudes e crimes financeiros ligados ao liquidado Banco Master.