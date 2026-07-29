Jerônimo Rodrigues e ACM Neto já têm data para 1º debate na TV na Bahia

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Dois dos principais candidatos ao governo da Bahia, nas eleições de outubro deste ano, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União), já têm data para ficarem frente a frente pela primeira vez.

O atual chefe do Executivo estadual e o ex-prefeito de Salvador vão participar do primeiro debate a ser promovido pela Band Bahia, no dia 9 de agosto, às 20h.

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O ex-titular do Palácio Thomé de Souza, sede da gestão soteropolitana, já havia confirmado presença no encontro. Na manhã desta quarta-feira, 29, em entrevista à Rádio Bandnews FM, foi a vez de Jerônimo Rodrigues bater o martelo quanto à ida dele ao evento.

"Teremos [a nossa presença no debate]", resumiu Jerônimo Rodrigues.

Eleições: presença de psolista no debate

Além do petista e de ACM Neto, outro nome que confirmou presença no debate que acontece daqui a 11 dias é Ronaldo Mansur (PSOL), que tenta furar a polarização eleitoral na Bahia.

Os candidatos José Estêvão (DC) e Aroldo Félix (UP) ficaram de fora dos debates ao governo da Bahia pelo fato de os respectivos partidos não terem atingido o limite mínimo de parlamentares exigido por lei.

Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Para que servem os debates eleitorais?

Os debates eleitorais são momentos da campanha nos quais os candidatos apresentam suas propostas para o eleitor e informam como pretendem torná-las realidade.

Eles são realizados ao vivo pelos meios de comunicação — emissoras de televisão, rádio ou veículos na internet.

Estes encontros também servem como vitrine de divulgação de propostas para o eleitor que talvez esteja indeciso, ou aquele que queira se aprofundar nas propostas dos candidatos para tomar uma decisão.

As temáticas são selecionadas previamente pelo veículo que irá mediar o debate e envolvem questões importantes para o telespectador, como políticas públicas que atingem a vida da população.

Debates eleitorais são momentos da campanha eleitoral nos quais os candidatos apresentam suas propostas ao eleitor - Foto: Divulgação/TV Globo

Todos os candidatos participam dos debates eleitorais?

Depende. O artigo 46 da Lei das Eleições determina que apenas os partidos que tiverem, pelo menos, cinco parlamentares no Congresso Nacional deverão ser convidados para participar dos debates eleitorais.

Entretanto, isso não significa que os demais partidos não possam participar. A inclusão de candidatos dos demais partidos é facultativa e só serão convidados se as emissoras decidirem convidá-los.

Regras do debate eleitoral

A legislação eleitoral determina regras para que os debates aconteçam com igualdade e ordem. Algumas delas são:

Os candidatos não podem pedir votos explicitamente (exceto no momento designado para isto);

O convite das emissoras deve ser feito com, pelo menos, três dias de antecedência.

O que é permitido?

Durante o debate, os candidatos se apresentarão ao eleitorado brasileiro para que, assim, a população os conheça melhor e decida qual será o seu voto.

Na ocasião, é válido:

Fazer perguntas a outros candidatos;

Pedir direito de resposta, réplica e tréplica;

Divulgar suas propostas de campanha, trajetória de vida, as conquistas de seu governo, entre outros;

Trazer sua opinião sobre temas do debate.

O que é proibido?

Ofensas pessoais ao candidato adversário, entendidas como calúnia, injúria ou difamação;

Agressão física ou verbal;

Fazer uso de recursos visuais em debates em que o candidato ao pleito participa, como adesivos com o número da chapa, por exemplo;

Utilizar documentos e pastas (dossiês) para chantagear candidatos adversários;

Fazer uso de palavrões em suas falas.

Motes de campanha dos candidatos

Jerônimo Rodrigues

Atual ocupante do Palácio de Ondina, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem como metas a continuidade de ações que já vem sendo realizadas pelo Estado nos últimos anos, pelas gestões petistas, além de aprimorar setores como segurança pública e geração de emprego e renda.

ACM Neto

ACM Neto, por sua vez, deve ter como foco a segurança pública, considerado o principal calcanhar de Aquiles da atual gestão.

Ronaldo Mansur

Ronaldo Mansur, por último, trouxe propostas para sete áreas distintas, entre elas: