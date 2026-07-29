A TARDE Eleições discute AtlasIntel, Binho Galinha e crise no PV

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A edição desta quarta-feira, 29, do programa A TARDE Eleições, no A TARDE Play, discutiu temas de grande repercussão da política baiana e nacional nos últimos dias. Um dos assuntos tratados foi a pesquisa presidencial AtlasIntel.

Sob a condução de Eduardo Dias, coordenador do Núcleo de Política do Grupo A TARDE, com a presença do repórter Cássio Moreira, o programa detalhou o levantamento divulgado nesta quarta, 29, que aponta a estabilização do cenário eleitoral pré-campanha.

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Na pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44.9% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 35.8%. Os demais candidatos também estão estáveis na preferência do eleitor entrevistado.

Dentro da mesma discussão, a composição das chapas presidenciais também foi abordada, com atenção especial para o impasse dentro da candidatura de Flávio Bolsonaro, que pode ter Priscila Costa, deputada federal pelo Ceará, como vice.

"É uma eleição diferente da última, quando o ambiente era completamente polarizada [...] Foi uma eleição dura", destacou Eduardo Dias.

Caso Binho Galinha

A candidatura do deputado estadual Binho Galinha (Avante), preso sob acusações que envolvem a formação de uma organização criminosa, também foi discutida durante a live.

O Avante, atual legenda do parlamentar, sacramentou sua tentativa de reeleição na convenção realizada no início da semana.

Crise no Partido Verde

A crise no Partido Verde baiano, impulsionada pela candidatura do vereador André Fraga, foi um dos assuntos da transmissão, que acontece às segundas, quartas e sextas.

André tenta ser candidato a deputado estadual, enquanto a Federação Brasil da Esperança, formada por PV, PT e PCdoB, tenta barrar o futuro voo. A situação deve ser resolvida nos próximos dias.

Assista ao programa