O que ACM Neto promete fazer na segurança pública da Bahia; veja

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O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 29, um conjunto de propostas para a segurança pública.

O plano, que promete colocar em prática caso seja eleito em outubro, prevê as seguintes iniciativas:

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maior integração entre as forças policiais ;

; atuação direta do governador no comando da política de segurança;

retomada de territórios dominados por facções criminosas ;

; e mudanças no sistema prisional.

"O governador precisa reconhecer o problema, assumir a responsabilidade e comandar pessoalmente a solução", afirmou ACM Neto durante entrevista à rádio CBN, na qual detalhou as propostas.

Confira as principais propostas de ACM Neto para a segurança pública:

Governadoria da Segurança

A principal mudança estrutural proposta pelo candidato é a criação da chamada Governadoria da Segurança, estrutura que reuniria as forças de segurança sob coordenação direta do governador.

A proposta prevê a atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e Polícia Penal, com ações baseadas em inteligência, tecnologia e análise de dados.

Segundo ACM Neto, também seriam estabelecidas metas de desempenho e acompanhamento semanal dos resultados pelo chefe do Executivo.

Retomada de territórios dominados pelo crime

Para enfrentar o avanço das facções em comunidades baianas, Neto propõe a criação de um Plano de Reocupação de Territórios.

A estratégia prevê duas etapas:

Na primeira , o candidato propõe ampliar a presença policial em áreas dominadas pelo crime, com efetivo valorizado, bem equipado, treinado e com suporte psicossocial.

, o candidato propõe ampliar a presença policial em áreas dominadas pelo crime, com efetivo valorizado, bem equipado, treinado e com suporte psicossocial. Na segunda , defende a permanência do Estado nessas regiões, com oferta de escolas, atividades culturais, esporte, qualificação profissional e oportunidades de primeiro emprego para os jovens.

Mudanças no sistema prisional

Outra proposta é reformular o sistema prisional, que ACM Neto classificou como uma "universidade do crime".

Entre as medidas apresentadas estão:

impedir a comunicação de presos com o ambiente externo;

ampliar o uso de tecnologia para evitar a entrada de celulares nas unidades;

separar lideranças de facções para dificultar o comando das organizações criminosas de dentro dos presídios.

Como funciona hoje?

Atualmente, a política de segurança pública da Bahia é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), responsável por integrar e coordenar as ações das forças de segurança do estado.

A principal diferença da proposta de ACM Neto é que essa coordenação passaria a ser exercida diretamente pelo governador, por meio da chamada Governadoria da Segurança.

No modelo atual, adotado pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), a articulação é feita pela SSP-BA, enquanto as polícias Civil, Militar, Técnica e Penal mantêm autonomia operacional e administrativa dentro de suas atribuições.