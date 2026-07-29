ACM Neto busca expandir mote de campanha para educação e emprego

A segurança pública deve ser o principal tema a ser debatido na disputa pelo Governo do Estado nas eleições deste ano. O candidato à gestão estadual, ACM Neto (União Brasil), é um dos nomes que mais devem explorar a pauta, mas também tem dado indícios de que não fará uma campanha monotemática, apresentando propostas no campo da educação nesta quarta-feira, 29.

O ex-prefeito de Salvador tem reforçado que a escolha pelo seu slogan, “Mudança com Segurança”, vai além da proteção da população. De acordo com Neto, a frase também trata de alterações responsáveis na condução do Executivo estadual em caso de êxito na eleição, mantendo as políticas positivas e corrigindo os gargalos existentes.

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“Mudança com Segurança também é mudar com responsabilidade. É ter à frente do governo alguém que sabe administrar, que vai preservar o que funciona, manter os bons projetos, concluir as obras que estiverem em andamento e corrigir, com coragem, tudo aquilo que está errado. É mudar sem aventura, com experiência, equilíbrio e capacidade de entrega”, explicou Neto, em entrevista à rádio CBN nesta quarta-feira, 29.

Lançamento do slogan

O slogan foi lançado durante a oficialização da candidatura de ACM Neto na última semana, em convenção realizada no Centro de Convenções de Salvador.

Na oportunidade, o postulante ao Palácio de Ondina afirmou que o mote também é uma forma de reforçar seu currículo de oito anos à frente da Prefeitura da capital baiana.

“Ele faz referência direta a um dos maiores, senão o maior drama vivido hoje pelo nosso Estado, que é a questão da violência e esse clamor que existe do nosso povo por segurança. Não somos uma aventura; essa mudança não é para algo desconhecido ou incerto. É uma mudança liderada por alguém que tem a experiência de ter governado Salvador por oito anos”, afirmou durante coletiva de imprensa.

Educação como foco

Durante entrevista à CBN, o candidato apresentou a proposta de um novo processo seletivo para as universidades estaduais, batizado de “Provão Bahia”. De acordo com Neto, a medida será integrada a um novo programa estadual de incentivo ao primeiro emprego, garantindo renda e ensino aos estudantes da rede pública.

“Vamos criar o Provão Bahia, um processo seletivo específico para garantir vagas nas universidades estaduais aos alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. E vamos ligar essa formação a um programa de Primeiro Emprego”, anunciou o ex-prefeito.

A ideia é fechar um ciclo: o jovem entra na escola, aprende de verdade, chega à universidade e encontra uma oportunidade de trabalho. A educação precisa abrir caminhos para o futuro ACM Neto - Candidato ao governo da Bahia

Atualização da grade

Para combater a evasão escolar, ACM Neto prometeu uma reformulação da grade curricular na rede estadual de ensino. Segundo o candidato, o planejamento será adaptado de forma personalizada para cada unidade nas diferentes regiões da Bahia.

“Vamos tornar a escola novamente atraente para o jovem, atualizando a grade curricular e aproximando o ensino do mundo em que ele vive. Tecnologia, redes sociais, inteligência artificial, novas profissões e as vocações de cada região da Bahia precisam entrar na sala de aula”, concluiu.