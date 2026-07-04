COLUNA JULY
Isabela Suarez celebra aniversário amanhã em clima de torcida
Coluna July desta sábado, 4
Isabela Suarez comemora aniversário amanhã, em um dia especial em que estará na torcida pelo Brasil e receberá inúmeras felicitações de amigos e familiares, celebrando a data com alegria, carinho e clima de festa ao longo do dia.
A data será marcada por mensagens especiais, encontros e demonstrações de afeto, reunindo pessoas queridas e reforçando o carinho de todos por ela, em clima de celebração contínua.
Leia Também:
Formanda
Maria Eduarda Rodrigues Souza Andrade colará grau no curso de Medicina amanhã. Filha de José Iranildo Andrade dos Santos e Rita de Cássia Rodrigues S. Andrade, a formanda vive a expectativa desse importante marco acadêmico ao lado da família.
O momento simboliza a realização de um sonho e o início de uma nova etapa profissional. A família comemora com orgulho e deseja sucesso à nova médica em sua trajetória.
Encontro Mundial
A gerente de Operações do Centro de Convenções Salvador, Rejane Lopes, participou em Paris, do Operation & Building Security Directors Seminar, promovido pela GL events, multinacional francesa que administra o CCS.
Realizado no Stade de France, maior estádio do país e um dos 60 equipamentos administrados pelo grupo, o encontro reuniu cerca de 63 gerentes de Operações e Manutenção de todo o mundo, entre eles nove representantes do Brasil.
ComunicaMente
A jornalista e empresária Monique Melo, CEO da Texto & Cia, lançou o ComunicaMente, programa de saúde mental corporativa desenvolvido em parceria com Camila Raenck e o Instituto Flow.
Pioneira entre as agências de comunicação da Bahia, a iniciativa reforça a cultura organizacional da empresa, que há 31 anos investe no desenvolvimento humano de suas equipes.
Prêmio
O Parque Shopping Bahia conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Abrasce, a mais importante premiação do setor de shoppings do Brasil. Nesta edição, recebeu prata na categoria Eventos e Promoções com o case “Black Braba — O Campeão Mundial de Boxe Nocauteando os Preços”, campanha 100% proprietária do marketing com apoio operacional.
A ação teve Robson Conceição como protagonista e transformou a promoção em experiência de entretenimento, unindo esporte e varejo.
Programa
O Hospital Mater Dei Salvador acaba de receber autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes renais. A habilitação credencia também a equipe médica responsável pelo programa, que terá à frente o urologista e cirurgião robótico Nilo Jorge Leão, chefe do Serviço de Urologia da unidade e coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR).
Aniversários
- Hoje (4): Mirella Bastos, Andréa Maron, Vavá Botelho, Othon Carvalho, Fernando Chabert, Junia Bicalho, Nadja Pimentel, Marcelo Britto
- Amanhã (5): Isabela Suarez, José Luiz Castro, Sérgio Tawil Hage Fialho, Luiz Melo Bahia, Maria Eunice Victal e Castro, Catarina Cabús Tawil Baaklini
- Segunda (6): Carla Pimentel, Maria Helena Tanajura, Maria Adair, Waldeck Ornellas, Heli Costa