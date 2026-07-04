Isabela Suarez celebra aniversário amanhã em clima de torcida

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Isabela Suarez comemora aniversário amanhã, em um dia especial em que estará na torcida pelo Brasil e receberá inúmeras felicitações de amigos e familiares, celebrando a data com alegria, carinho e clima de festa ao longo do dia.

A data será marcada por mensagens especiais, encontros e demonstrações de afeto, reunindo pessoas queridas e reforçando o carinho de todos por ela, em clima de celebração contínua.

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Formanda

Maria Eduarda Rodrigues Souza Andrade colará grau no curso de Medicina amanhã. Filha de José Iranildo Andrade dos Santos e Rita de Cássia Rodrigues S. Andrade, a formanda vive a expectativa desse importante marco acadêmico ao lado da família.

O momento simboliza a realização de um sonho e o início de uma nova etapa profissional. A família comemora com orgulho e deseja sucesso à nova médica em sua trajetória.

Maria Eduarda celebra a colação de grau em Medicina, cercada pelo orgulho e amor da família - Foto: Divulgação

Encontro Mundial

A gerente de Operações do Centro de Convenções Salvador, Rejane Lopes, participou em Paris, do Operation & Building Security Directors Seminar, promovido pela GL events, multinacional francesa que administra o CCS.

Realizado no Stade de France, maior estádio do país e um dos 60 equipamentos administrados pelo grupo, o encontro reuniu cerca de 63 gerentes de Operações e Manutenção de todo o mundo, entre eles nove representantes do Brasil.

Rejane Lopes representa o CCS em encontro mundial da GL events, em Paris - Foto: Divulgação

ComunicaMente

A jornalista e empresária Monique Melo, CEO da Texto & Cia, lançou o ComunicaMente, programa de saúde mental corporativa desenvolvido em parceria com Camila Raenck e o Instituto Flow.

Pioneira entre as agências de comunicação da Bahia, a iniciativa reforça a cultura organizacional da empresa, que há 31 anos investe no desenvolvimento humano de suas equipes.

Monique Melo lança o ComunicaMente, iniciativa de saúde mental corporativa da agência - Foto: Divulgação

Prêmio

O Parque Shopping Bahia conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Abrasce, a mais importante premiação do setor de shoppings do Brasil. Nesta edição, recebeu prata na categoria Eventos e Promoções com o case “Black Braba — O Campeão Mundial de Boxe Nocauteando os Preços”, campanha 100% proprietária do marketing com apoio operacional.

A ação teve Robson Conceição como protagonista e transformou a promoção em experiência de entretenimento, unindo esporte e varejo.

Programa

O Hospital Mater Dei Salvador acaba de receber autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes renais. A habilitação credencia também a equipe médica responsável pelo programa, que terá à frente o urologista e cirurgião robótico Nilo Jorge Leão, chefe do Serviço de Urologia da unidade e coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR).

Aniversários