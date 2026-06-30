Shopping Itaigara conquista bronze no Prêmio Abrasce

Premiação

O Shopping Itaigara conquistou o troféu Bronze no Prêmio Abrasce 2026, em São Paulo, na categoria Gestão de Pessoas, com o case "Itaigara Academy". O reconhecimento histórico celebra os 45 anos do centro de compras e consolida o empreendimento como o único da Bahia a ter três projetos finalistas simultaneamente na maior premiação do varejo nacional.

Primaveras

Marianna Andrade, aniversariante de hoje, e Tânia Andrade, ao lado de Jadelson, que celebra amanhã, vivem dias de comemoração em clima intimista e familiar, sem festa. Em Salvador, toda a família está reunida: Jadelson, Samir, Marianna, Giovanna, Rafaella, Dinho, Cassinha, Maria Clara e Jadelson Neto, em momentos de afeto, união e gratidão.

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A aniversariante de hoje, Marianna, e a de amanhã, Tânia Andrade - Foto: Divulgação

Fórum

A cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, Janete Vaz, participa do Welcome Women Forum, dias 29 e 30 de junho, no Palacete Tirachapéu, em Salvador. Ela estará na abertura do evento e no painel "Quem cuida de quem cuida do mundo?", destacando a saúde das mulheres, a equidade de gênero e o cuidado como bases para o desenvolvimento sustentável.

Janete Vaz participa de fórum mundial sobre liderança feminina em Salvador - Foto: Divulgação| (Glenio Dettmar)

Estreia

A expectativa de Guto Ulm, CEO da 2GB, é alta para o Arraiá de LEM 2026, de 1º a 4 de julho. A procura pelo Camarote LEM, primeiro espaço premium da história do evento, tem sido intensa. Com shows de João Gomes e Léo Santana, o camarote oferece vista privilegiada, open bar premium e serviços exclusivos. Assinado pela 2GB em parceria com a BASE, o projeto eleva o padrão da festa em Luís Eduardo Magalhães.

Guto Ulm e Flávia Viana na festa de lançamento do Camarote LEM - Foto: Divulgação

Reconhecimento

Silvio Batalha recebeu o reconhecimento de amigos e moradores do Rio Vermelho pelos 10 anos de adoção da Praça Carlos Batalha, que homenageia seu pai. A data foi celebrada com um café da manhã, quando Pedro Godinho, autor do projeto que deu nome ao espaço, destacou a dedicação de Silvio à preservação do legado do engenheiro Carlos Batalha e ao cuidado com a praça.

Silvio Batalha celebrou a vida cercado de carinho, fé e união em família - Foto: Divulgação

Ancestralidade

Sílvia Coelho estreia na CASACOR Bahia com o Living Gaia, ambiente inspirado em ancestralidade, identidade e força feminina. Inspirado na avó Dalcy, o espaço traduz memórias familiares em acolhimento, natureza e celebração da vida. Com o tema “Mente e Coração”, propõe um olhar sobre afetos e gerações. Núcleos, texturas naturais e formas orgânicas criam atmosfera vibrante e acolhedora. Destaque para crochês feitos pela mãe da arquiteta.

Sílvia Coelho leva ancestralidade e força feminina à CASACOR Bahia com o Living Gaia - Foto: Divulgação| (Lucas Assis)

Dupla Comemoração

Maria Elenita Isensee está em Vitória da Conquista para comemorar o aniversário do neto Guilherme, no dia 28, em uma celebração dupla: o aniversário e o ingresso no curso de Direito na FAINOR, em Vitória da Conquista. Guilherme completa 19 anos e inicia uma nova etapa acadêmica. A família celebra com alegria este momento especial de conquista e novos começos. Desejos de felicidades para Guilherme nesta nova jornada acadêmica. Parabéns!

Guilherme entre o carinho da avó Maria Elenita e da irmã Maria Clara. - Foto: Divulgação

Jazz

Praia do Forte se prepara para receber, entre 9 e 18 de julho, a 5ª edição do Festival de Jazz – Música e Arte. Com programação gratuita, o evento reúne artistas consagrados, talentos locais e projetos de formação musical. A abertura será em 9 de julho, na Vila da Praia do Forte, com o Quarteto Cadenza, liderado por Naiobe Uchôa, em repertório que une técnica, sensibilidade e cultura local.

Literária

Estabelecida há mais de 30 anos na França, a coreógrafa, psicóloga, dançarina e professora cachoeirana Dimi Ferreira está atualmente em Salvador, e lança o seu primeiro livro em 7 de julho, intitulado Existe uma Dança Afro-contemporânea? O lançamento acontece no contexto dos 80 anos da Universidade Federal da Bahia, durante o 50° Festival de Livros e Autores da Ufba, às 17h, no Pavilhão de Aulas Glauber Rocha, no Campus de Ondina.

Sala Vip

O Salvador Bahia Airport ganhará uma nova sala VIP ainda em 2026. Em construção, o espaço ampliará a oferta de serviços premium e reforçará a experiência dos passageiros. Assinado pela arquiteta Thaís Abreu, o projeto adota o conceito sense of place, valorizando a identidade baiana na arquitetura e no ambiente, para transformar o período de espera em uma experiência conectada ao destino.

Aniversários

Hoje (30): Gorgônio Loureiro, Ana Maria Mettig, Marianna Andrade Dracoulakis, Anne Sergent, Tatau Moniz Barreto, Daniele Coni, Rozani Maria Oliveira Lemos

Amanhã (1⁰): Tânia Deway Andrade, Uilton Oliveira, Sérgio Mattos, João Gabriel Weckerle Sobreira, Ana Paula Carvalho Dantas, Alceu Valença