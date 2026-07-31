RETRIBUIÇÃO DE CORTESIA
O movimento de Jerônimo Rodrigues e Wagner para reeleição de Lula em SP
Presidente oficializa candidatura no próximo domingo, 2
O ato que confirmará o presidente Lula (PT) como candidato à reeleição para o quarto mandato no Brasil contará com a presença em massa dos caciques baianos. As convenções partidárias do petista ocorre no próximo domingo, 2, em São Paulo.
A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 31, pelo senador Jaques Wagner, do mesmo partido. Segundo ele, a ida dos baianos a convenção é uma forma de retribuir a cortesia do chefe do Executivo, que estará presente nas convenções da sigla na Bahia, marcada para sábado, 1º.
Entre os nomes que vão embarcar para o estado paulista estão:
- Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia e candidato à reeleição;
- Rui Costa, candidato ao Senado e ex-ministro da Casa Civil.
“No domingo, vamos eu, Jerônimo [Rodrigues] e Rui [Costa] para São Paulo participar das convenções do presidente Lula”, contou Wagner, em entrevista à Rádio Baiana FM.
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Sem grandes promessas e chapa vitoriosa: a campanha de Lula
O petista chega ao evento sem a intenção de fazer grandes promessas durante a campanha eleitoral. No ato, o petista confirmará a chapa vitoriosa de 2022, com Geraldo Alckmin (PSB), compondo a vice-presidência.
Aos 80 anos, Lula tenta continuar o seu governo no Palácio do Planalto. O último levantamento publicado pela AtlasIntel, divulgado por A TARDE, mostrou o petista mantendo a vantagem de 9 pontos para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, a mesma distância apresentada na pesquisa em junho.
Lula tenta turbinar aliados regionais e confirma participação no Ceará e na Bahia
A partir desta sexta-feira, 31, o presidente Lula (PT) intensifica a sua agenda pré-eleitoral e tenta turbinar as campanhas dos seus aliados regionais. No Nordeste, o petista escolheu dois estados para reforçar o apoio aos postulantes.
Tratam-se do Ceará, que tem como candidato Elmano Freitas (PT), que tenta à reeleição, e a Bahia, com Jerônimo Rodrigues.
- Bahia: a presença de Lula foi confirmada no último dia 22 de julho, no Parque de Exposições, em Salvador, no dia 1º de agosto, às 9h.
- Ceará: Participação na convenção de Elmano de Freitas em 31 de julho, a partir das 17 horas, no Centro de Eventos do Ceará.
- Apoios: o PT conta com apoios de partidos como PDT, PCdoB, PV, PSD, Avante e MDB.