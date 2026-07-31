Participação de Wagner gera expectativa na convenção do PCdoB

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A convenção partidária do PCdoB, que será realizada na manhã desta sexta-feira, 31, está cercada de expectativas. No encontro, a legenda vai homologar os nomes dos candidatos a deputados federais e estaduais que vão disputar as eleições dentro da Federação Brasil da Esperança, formada ainda por PT e PV.

Além disso, um outro motivo vem gerando apreensão entre os comunistas baianos. O senador Jaques Wagner (PT) e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, que representará o governador Jerônimo Rodrigues (PT), estarão presentes no ato dos aliados.

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Existe a possibilidade de Wagner anunciar o nome indicado para a sua segunda suplência durante o encontro. Informações de bastidores apontam que a favorita ao cargo é a vereadora de Salvador, Aladilce Souza.

Ao portal A TARDE, o presidente do PCdoB na Bahia, Geraldo Galindo, revelou que o partido não pleiteou a segunda suplência, mas sim a primeira, que foi ocupada pelo ex-prefeito e ex-vereador, Edvaldo Brito (PSD).

O PCdoB não pleiteou a segunda suplência, nós pleiteamos a primeira. Eu não recebi nenhum contato vindo do governador ou dos senadores. Estamos esperando o convite, e se houver, vamos analisar Geraldo Galindo, presidente do PCdoB na Bahia

Caso não seja anunciada nesta sexta, a indicação para a vaga ficará para o sábado, 1º, dia da convenção da federação e de partidos aliados, que contará com a participação do presidente Lula (PT).

Nominata

Para a reportagem, Galindo informou que o PCdoB terá apenas três nomes na disputa pela Câmara dos Deputados, que serão:

Daniel Almeida

Alice Portugal

Olívia Santana

A nominata do partido para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) só será concluída no dia da convenção.