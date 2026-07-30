ELEIÇÕES 2026
Plano de governo: veja propostas de ACM Neto para a Bahia
Candidato divulgou documento completo nesta quinta-feira, 30
O ex-prefeito de Salvador e candidato ao Palácio de Ondina, ACM Neto (União Brasil), publicou nesta quinta-feira, 30, seu plano de governo para o período de 2027 a 2030 no sistema de Divulgação de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Intitulado “Mudança com Segurança”, o plano é organizado em torno das chamadas “Três Trindades da Mudança”, que reúnem propostas para áreas consideradas prioritárias pelo candidato, como:
- segurança pública;
- saúde;
- e educação.
“É um plano de governo, construído a partir de muita estrada percorrida e de encontros diretos com a população. Criamos o programa de escuta Sua Voz É Nossa Voz ao mesmo tempo em que definíamos as diretrizes deste Plano de Governo”, explicou.
ACM Neto foi o segundo postulante ao Palácio de Ondina a divulgar o plano no sistema do TSE. O primeiro foi o candidato do PSOL, Ronaldo Mansur.
Confira abaixo os principais pontos do plano de ACM Neto:
Segurança Pública
A principal proposta é a criação da Governadoria da Segurança, estrutura em que o governador teria atuação direta na coordenação da política de segurança, com metas definidas e acompanhamento de resultados por região.
Entre as medidas apresentadas estão:
- o bloqueio total de sinal de celular em presídios nos primeiros 100 dias de governo;
- a construção de unidades de segurança máxima para separar lideranças de facções;
- e a criação do Programa Porto Seguro, que prevê crédito imobiliário para policiais adquirirem moradias fora de áreas consideradas de risco.
Saúde
Na área da saúde, o plano propõe mudanças no sistema de regulação.
ACM Neto apresenta o Pix Saúde, programa que permitiria ao Estado contratar diretamente hospitais privados e filantrópicos para realizar exames e cirurgias quando a rede pública não conseguir atender dentro do prazo.
A proposta também prevê ampliar a oferta regionalizada de serviços de alta complexidade, como UTIs e atendimento com especialistas, para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para Salvador.
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Educação
Na educação, o plano prevê a revogação da chamada “aprovação automática”, prevista na Portaria 190/2024, com foco na alfabetização na idade adequada.
Para o ensino médio, a proposta inclui o Provão Bahia, modelo de vestibular seriado que permitiria o acesso às universidades estaduais com base no desempenho dos estudantes ao longo dos três anos da rede pública.
Além dessas, o documento traz propostas para outras 10 áreas:
- Promoção econômica
- Infraestrutura e transporte
- Habitação
- Promoção social e combate à pobreza
- Cultura
- Meio ambiente e sustentabilidade
- Esporte
Confira o plano completo