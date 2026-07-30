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ELEIÇÕES 2026

Plano de governo: veja propostas de ACM Neto para a Bahia

Candidato divulgou documento completo nesta quinta-feira, 30

Ane Catarine
Por
ACM Neto divulga plano de governo com “Mudança com Segurança”
ACM Neto divulga plano de governo com “Mudança com Segurança” - Foto: Divulgação | Assessoria do candidato
Eleições 2026

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao Palácio de Ondina, ACM Neto (União Brasil), publicou nesta quinta-feira, 30, seu plano de governo para o período de 2027 a 2030 no sistema de Divulgação de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Intitulado “Mudança com Segurança”, o plano é organizado em torno das chamadas “Três Trindades da Mudança”, que reúnem propostas para áreas consideradas prioritárias pelo candidato, como:

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  • segurança pública;
  • saúde;
  • e educação.

“É um plano de governo, construído a partir de muita estrada percorrida e de encontros diretos com a população. Criamos o programa de escuta Sua Voz É Nossa Voz ao mesmo tempo em que definíamos as diretrizes deste Plano de Governo”, explicou.

ACM Neto foi o segundo postulante ao Palácio de Ondina a divulgar o plano no sistema do TSE. O primeiro foi o candidato do PSOL, Ronaldo Mansur.

Confira abaixo os principais pontos do plano de ACM Neto:

Segurança Pública

A principal proposta é a criação da Governadoria da Segurança, estrutura em que o governador teria atuação direta na coordenação da política de segurança, com metas definidas e acompanhamento de resultados por região.

Entre as medidas apresentadas estão:

  • o bloqueio total de sinal de celular em presídios nos primeiros 100 dias de governo;
  • a construção de unidades de segurança máxima para separar lideranças de facções;
  • e a criação do Programa Porto Seguro, que prevê crédito imobiliário para policiais adquirirem moradias fora de áreas consideradas de risco.

Saúde

Na área da saúde, o plano propõe mudanças no sistema de regulação.

ACM Neto apresenta o Pix Saúde, programa que permitiria ao Estado contratar diretamente hospitais privados e filantrópicos para realizar exames e cirurgias quando a rede pública não conseguir atender dentro do prazo.

A proposta também prevê ampliar a oferta regionalizada de serviços de alta complexidade, como UTIs e atendimento com especialistas, para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para Salvador.

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Educação

Na educação, o plano prevê a revogação da chamada “aprovação automática”, prevista na Portaria 190/2024, com foco na alfabetização na idade adequada.

Para o ensino médio, a proposta inclui o Provão Bahia, modelo de vestibular seriado que permitiria o acesso às universidades estaduais com base no desempenho dos estudantes ao longo dos três anos da rede pública.

Além dessas, o documento traz propostas para outras 10 áreas:

  • Promoção econômica
  • Infraestrutura e transporte
  • Habitação
  • Promoção social e combate à pobreza
  • Cultura
  • Meio ambiente e sustentabilidade
  • Esporte

Confira o plano completo

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ACM Neto Bahia eleições 2026

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