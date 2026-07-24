ACM Neto promete “Pix Saúde” para reduzir filas no SUS

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O candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, prometeu criar o Pix Saúde, programa que, segundo ele, permitiria ao Estado custear atendimentos na rede particular quando não houver vagas disponíveis na rede pública.

A proposta foi apresentada na quinta-feira, 23, durante mais uma edição do Sua Voz é Nossa Voz, realizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

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Segundo Neto, a iniciativa teria como objetivo reduzir as filas de espera por consultas, exames e procedimentos e desafogar as unidades públicas de saúde.

Como funcionaria o sistema?

O candidato explicou que o programa funcionaria da seguinte forma: quando um paciente precisar de atendimento e não houver disponibilidade na rede estadual, o governo arcaria com o serviço em clínicas ou hospitais particulares credenciados.

Neto afirmou ainda que o Pix Saúde estimularia o funcionamento desses equipamentos em regime de "corujão", com atendimentos também no período noturno.

“Isso vai valer para hospitais e também para as clínicas. Nós vamos estimular o funcionamento desses equipamentos em sistema de corujão. Por quê? Se tem fila, eu tenho certeza que o paciente prefere ser atendido à noite do que ficar esperando na fila”, afirmou.

Escuta da população

O Sua Voz é Nossa Voz percorre diferentes regiões da Bahia com o objetivo de ouvir as demandas da população e reunir sugestões que irão compor o programa de governo da candidatura.

Além de ACM Neto, participaram do ato político em Camaçari o senador e candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), o candidato ao Senado João Roma (PL) e outras lideranças da base de apoio.