Rui Costa defende ausência de Lula em debates: "Estratégia"

O pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), defendeu a escolha do presidente Lula (PT) em se ausentar de alguns debates eleitorais televisivos no pleito deste ano para "não ter que ouvir bobagens".

Para Rui, a presença em confrontos diretos ou entrevistas na imprensa atende estritamente à estratégia de cada postulante. As declarações foram dadas durante convenção interna do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador, realizada nesta sexta-feira, 31.

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De acordo com o petista, a ausência pontual em debates não é uma novidade no cenário político brasileiro, sendo uma prática adotada de forma recorrente por candidatos ao Executivo estadual e federal ao longo das últimas disputas.

"A participação em cada debate, em entrevistas, cada candidato leva em conta a estratégia eleitoral, e o presidente vai fazer isso. Não é a primeira nem a segunda vez que cada candidato, seja presidente ou governador, escolhe eventualmente de quais e de quantos debates vai participar", pontuou.

Cenário em 2022

Para reforçar o argumento, Rui Costa relembrou o cenário político local na última eleição para o Governo da Bahia, citando a postura do então candidato da oposição.

"Na eleição passada, o candidato a governador de oposição na Bahia se negou a ir aos debates. E olha que ele era o candidato de oposição — em geral, o candidato de oposição sempre quer debate —, e ele não foi. Então, cada um escolhe a estratégia eleitoral, que às vezes dá certo, às vezes não dá, mas o presidente com certeza vai saber escolher a melhor estratégia para a campanha dele", afirmou.

Coordenação e foco na capital

Além de comentar a tática nacional do partido, Rui Costa abordou o papel na articulação das campanhas majoritárias no estado. Ele confirmou que estará diretamente envolvido na coordenação local para alavancar tanto o seu projeto ao Senado quanto a reeleição de Jerônimo Rodrigues e o palanque de Lula na Bahia.

O ex-governador destacou que pretende ter uma presença ostensiva nas ruas, com atenção especial à capital baiana durante o período eleitoral.

"Eu tenho uma caminhada de campanha e estou, sim, participando e irei participar, não só no Estado, mas especialmente em Salvador, onde quero participar fortemente", finalizou.