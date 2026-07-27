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ALINHAMENTO

Rui Costa mira vitória de Lula no 1º turno e 5 milhões de votos em Salvador

Ex-ministro defendeu continuidade do projeto político liderado pelo presidente

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Rui assegura que pretende ter bancada forte e representativa no Senado Federal
Rui assegura que pretende ter bancada forte e representativa no Senado Federal - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Em tom de alinhamento político e convocação militante, o pré-candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa, destacou o fortalecimento da chapa governista e ressaltou a importância estratégica da aliança com o Avante.

O ex-ministro defendeu a continuidade do projeto político liderado pelo presidente Luiz InácioLula da Silva, apontando os resultados econômicos positivos alcançados durante a gestão à frente da Casa Civil como cartão de visitas para a disputa eleitoral.

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Para Rui, o cenário atual exige coesão e foco absoluto para liquidar a fatura nas urnas o quanto antes. O pré-candidato cravou que o objetivo central do grupo é liquidar a disputa no primeiro turno, tanto para a Presidência da República quanto para o Governo do Estado.

"Trata-se de um projeto coletivo. A meta é eleger Lula e reeleger o governador Jerônimo Rodrigues já no primeiro turno, garantindo estabilidade e a continuidade das transformações sociais", afirmou.

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Meta de votos

Ao mensurar os desafios da campanha no estado, Rui estabeleceu um compromisso numérico arrojado para a base aliada, que é a de alcançar a marca de 5 milhões de votos para o presidente Lula no território baiano.

"Precisamos consolidar a hegemonia do grupo na Bahia, e também assegurar uma bancada forte e representativa no Senado Federal", disse.

De acordo com o pré-candidato, a presença ostensiva da Bahia no centro das decisões em Brasília é fundamental para a recuperação socioeconômica regional, como garantir investimento contínuo em infraestrutura e políticas públicas no Nordeste.

União

O ex-ministro destacou a importância de unir partidos da base, como o Avante, para ampliar a capilaridade eleitoral nos municípios, manter a influência das pautas baianas nas decisões do Congresso e do Executivo Federal.

Ao encerrar, Rui Costa reafirmou que a pré-candidatura ao Senado reflete um compromisso histórico com o desenvolvimento regional.

"A Bahia precisa continuar tendo força no plano nacional. Seguimos firme na luta para que o nosso estado e todo o Nordeste continuem recuperando o tempo perdido", finalizou.

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Tags

aliança política Bahia e Nordeste Desenvolvimento regional luis inacio lula da silva Rui Costa

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