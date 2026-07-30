Lula diz que não vai participar de debates para "ouvir bobagem"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta quinta-feira, 30, sobre suas participações em debates eleitorais neste ano. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, o petista afirmou que vai avaliar “o nível do debate” antes de confirmar presença.



“Eu estou vendo o quadro eleitoral, não sei quantos candidatos vão ter ainda. Eu, enquanto presidente, não vou para debate para ouvir bobagem. Quero saber qual o nível do debate, porque, caso esse debate não sirva para sociedade, para politizá-la... Por que que eu vou fazer um debate com um cara que não tem compromisso com ninguém?”, declarou Lula.

Ainda em suas falas, o petista disse que nunca faltou em debates eleitorais durante seus anos de disputa, mas ele já se ausentou em anos anteriores. Em 2022, por exemplo, o Lula faltou a uma edição promovida pelo SBT alegando conflito de agendas. O mesmo ocorreu em 2006, em seu primeiro mandato.



“Nunca me recusei a ir a debate, [mas] não vou me prestar a dar colher de chá a quem não merece”, disse.

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PT debate estratégia

O presidente estuda com aliados a possibilidade de faltar a todos os debates com os outros candidatos no primeiro turno, estratégia que divide opiniões dentro da cúpula do PT, segundo informações divulgadas pela Folha de S. Paulo.



O primeiro debate na TV, promovido pela Band, está marcado para 16 de agosto.



Parte do entorno do presidente teme que, por ser o único candidato de esquerda na disputa, Lula fique muito exposto a ataques no confronto com os adversários, alinhados à direita. Outro grupo defende que ele participe dos encontros para não perder oportunidades de entrar em embates com Flávio Bolsonaro (PL), que será seu principal adversário.

Sucessão

Ainda na entrevista, Lula foi questionado sobre não ter elaborado um sucessor para ele dentro do partido. Hoje com 80 anos, o petista mira seu quarto mandato à Presidência do Brasil.