TSE vê interferência de Moraes em caso de vídeo de IA de Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ficaram insatisfeitos com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de determinar que a defesa de Jair Bolsonaro explicasse o uso da imagem do ex-presidente em um vídeo produzido com inteligência artificial e exibido na convenção nacional do PL, no último sábado, 25.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, integrantes da corte questionaram o papel do STF e do TSE nas eleições deste ano e levantaram a possibilidade de uma tentativa de interferência de Moraes nas atribuições da Justiça Eleitoral.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na avaliação de membros do tribunal, o tema está inserido na disputa eleitoral de outubro e, por isso, deveria ser analisado pelo TRE, e não pelo STF.

Entenda

A determinação de Moraes ocorre porque Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e está submetido a restrições de comunicação, entre elas a proibição de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

O esclarecimento solicitado pelo ministro busca identificar se o ex-presidente participou da elaboração da mensagem ou autorizou o uso de sua imagem e voz, o que poderá influenciar a avaliação sobre eventual descumprimento das medidas judiciais.

Na quarta-feira, 29, a defesa de Jair Bolsonaro negou ter autorizado o vídeo produzido com inteligência artificial e exibido na convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República.